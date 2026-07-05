J’ai remplacé la viande de mon shawarma maison par ce fromage grillé : mes invités désertent le libanais du coin

Un soir de semaine, à la maison, j’ai remplacé la viande de mon shawarma par du halloumi grillé pour un dîner entre amis. Résultat : un sandwich végétarien crousti-fondant qui a fait oublier le libanais du coin, grâce à quelques gestes clés inattendus.

Sur la table, les pains libanais sont tièdes, la sauce colle un peu aux doigts et l’air sent les épices chaudes. Quand on coupe le shawarma, le fromage se dévoile : des lamelles dorées, légèrement grillées sur les bords, qui embaument l’ail et le paprika.

Ce soir-là, on a osé remplacer la broche de viande par du halloumi grillé. Un pari végétarien, mais surtout ultra gourmand. Après le premier croc, verdict sans appel : “C’est meilleur que chez le libanais du coin !”. Comment reproduire ce shawarma au halloumi grillé à la maison, crousti-fondant et plein de fraîcheur ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour le halloumi épicé : 200 g de halloumi, 1 c. à s. d’huile d’olive, 1/2 c. à c. d’ail en poudre, 1 c. à c. de paprika doux, 1/2 c. à c. de cumin, poivre

✅ Pour la salade croquante : 2 tomates, 1/2 concombre, 1/2 oignon rouge, persil plat, 1 c. à s. d’huile d’olive, jus de 1/2 citron, sel, poivre

✅ Pour la sauce yaourt–tahini : 3 c. à s. de yaourt grec, 1 c. à s. de tahini, jus de 1/4 à 1/2 citron, sel, poivre, 1 à 2 c. à s. d’eau

✅ Pour le montage : 2 pains libanais, quelques feuilles de salade verte, pickles d’oignon rouge ou cornichons au goût

Pourquoi ce shawarma au halloumi fait oublier la viande (et le libanais du coin)

Dans ce shawarma halloumi, tout se joue sur les contrastes. Le fromage, taillé en lamelles ultra fines, grille sans fondre complètement. Il prend une croûte dorée, presque croustillante, tandis que le cœur reste souple et salé comme il faut. On a cette sensation de “kebab chic” : du crousti sur les bords, du fondant au centre.

Autour, la garniture équilibre chaque bouchée. La salade tomate–concombre–oignon rouge–persil apporte un croquant frais qui allège la richesse du fromage. La sauce yaourt–tahini citronnée nappe le tout sans alourdir. Résultat : un sandwich libanais au halloumi végétarien, généreux, qui garde tout le plaisir d’un vrai shawarma de rue, mais sans cette lourdeur de fin de soirée.

Les secrets de chef pour un shawarma au halloumi meilleur qu’au resto

Pour un halloumi grillé croustillant, on commence par le sécher au papier absorbant. Puis on le taille à l’économe en rubans très fins : plus il y a de surface, plus la réaction de Maillard se déclenche au four, et plus le goût grillé ressort. On enrobe ces lamelles d’huile d’olive et d’épices shawarma (paprika, cumin, ail en poudre), avant de les étaler en une seule couche sur la plaque.

Cuisson ensuite à 180 °C pendant 15 minutes. On surveille la coloration : bords bien dorés, cœur encore moelleux. Pendant ce temps, on prépare salade et sauce, pour pouvoir monter le shawarma végétarien dès que le fromage sort du four. C’est ce service minute qui garantit le contraste chaud-froid irrésistible.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sécher le halloumi, puis le tailler à l’économe en lamelles fines. Les mélanger avec l’huile d’olive, l’ail en poudre, le paprika, le cumin et un peu de poivre. Technique : Étaler les lamelles en une seule couche sur une plaque recouverte de papier cuisson. Enfourner 15 minutes à 180 °C, jusqu’à ce que les bords soient bien dorés. Cuisson : Pendant ce temps, couper tomates, concombre et oignon rouge en petits dés. Ajouter le persil, l’huile d’olive, le jus de citron, sel, poivre. Préparer la sauce en mélangeant yaourt, tahini, citron, assaisonnement et un peu d’eau si besoin. Finition : Réchauffer rapidement les pains libanais. Les tartiner de sauce, ajouter la salade, puis le halloumi encore chaud. Replier les côtés et rouler serré pour un shawarma qui ne fuit pas, à servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min 🔍 Le secret de l’expert En séchant le halloumi puis en le tranchant très fin, on augmente la surface qui caramélise au four : la dorure croustillante se forme, le cœur reste moelleux. La salade juteuse et la sauce citronnée coupent le sel et le gras, ce qui rend le shawarma ultra gourmand mais jamais lourd. ✨ Le twist gourmand : Faire mariner 10 minutes le halloumi tranché dans huile d’olive, jus de citron et zaatar, puis finir 1 à 2 minutes sous le grill. Ajouter pickles d’oignon rouge et menthe fraîche dans la salade pour un vrai côté street-food libanaise. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire le halloumi en blocs épais ou trop longtemps : il devient sec, caoutchouteux et trop salé. On évite aussi de le mettre au four sans l’avoir séché, ou de détremper le pain avec trop de sauce.

Variantes et accompagnements : transformer ce shawarma en menu d’été complet

Ce shawarma au halloumi grillé supporte très bien les personnalisations. Une pincée de piment dans les épices ou dans la sauce réveille les amateurs de sensations plus franches. D’ailleurs, quelques feuilles de menthe, un peu de coriandre ou une touche de zaatar dans la salade renforcent encore la fraîcheur.

Côté accompagnement, on peut servir des frites au four au paprika, une assiette de crudités ou un simple bol de carottes râpées citronnées. Pour le verre, un thé glacé à la menthe, une citronnade maison ou une eau pétillante au citron prolongent ce côté ensoleillé. Salade et sauce se préparent à l’avance, mais le halloumi se grille vraiment au dernier moment, pour garder tout son crousti-fondant.