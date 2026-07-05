J’ai remplacé la quiche par cette tourte grecque croustillante : ma famille refuse désormais de revenir en arrière

Un soir, la traditionnelle quiche a cédé sa place à une spanakopita croquante aux épinards et feta. Entre pâte filo en éclats et farce verte légère, un détail a tout changé.

Quand on a posé cette grande tourte dorée sur la table, personne ne s’attendait à autre chose qu’une quiche de plus. Puis le couteau a traversé la croûte, net, laissant s’échapper une vapeur d’herbes, de citron et de fromage chaud. Les feuilles fines ont craqué, les épinards se sont révélés bien verts, et on a senti tout de suite que ce dîner n’aurait rien de routinier.

Au lieu de la quiche un peu molle du dimanche, cette spanakopita croquante, tourte grecque en pâte filo, a fait taire toute la famille. Première bouchée, silence, sourcils levés, puis un “mais pourquoi on ne mange pas ça plus souvent ?”. Si on veut, on peut reproduire exactement ce moment en suivant quelques gestes très simples.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 12 feuilles de pâte filo

✅ 650 g d’épinards frais

✅ 250 g de feta grecque

✅ 3 œufs, aneth et persil frais

Pourquoi on a laissé tomber la quiche pour cette spanakopita croquante

À force, la quiche lisse et crémeuse finit par lasser, surtout en été ; la pâte ramollit, la garniture pèse un peu. Avec cette spanakopita épinards feta, tout change : dehors, des couches de filo qui se brisent comme du verre, dedans une farce verte, parfumée, sans crème, qui reste légère. On la coupe comme une tarte, on la partage au centre de la table, et personne ne regrette la version classique.

Les ingrédients-clés d’une spanakopita qui fait vraiment “crac”

La base, c’est une tourte grecque en pâte filo, dans un moule rond d’environ 26 cm. On compte 650 g d’épinards frais, bien équeutés, 250 g de feta en gros éclats, 3 œufs, un oignon, 2 oignons nouveaux, 2 gousses d’ail, aneth et persil plat. Le zeste et le jus de citron réveillent le tout, la noix de muscade et le poivre donnent du relief. Un mélange 60 ml d’huile d’olive + 40 g de beurre fondu sépare les 12 feuilles de filo en couches ultra fines, tandis qu’une cuillère de semoule fine au fond bloque l’humidité.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire revenir oignon, oignons nouveaux et ail dans un peu d’huile, ajouter les épinards par poignées, les faire “tomber”, puis les égoutter et les presser fortement. Technique : Tiédir, ajouter herbes ciselées, zeste et jus de citron, poivre, muscade, œufs battus, puis émietter la feta en gros morceaux ; la farce doit rester ferme. Cuisson : Préchauffer le four à 180 °C chaleur tournante (190 °C statique). Dans le moule huilé, superposer 6 feuilles de filo en les badigeonnant, saupoudrer de semoule, étaler la farce et couvrir avec 6 autres feuilles graissées et froissées. Finition : Strier légèrement, parsemer de sésame ou nigelle, cuire 35 à 45 min jusqu’à doré profond. Laisser reposer 10 min sans couvrir avant de couper en parts nettes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps environ 65 min 🔍 Le secret de l’expert Épinards bien pressés + cuillère de semoule limitent l’eau au fond ; chaque feuille de filo finement graissée crée des micro-couches qui gonflent à la vapeur. En laissant reposer la tourte à découvert, la vapeur s’échappe et le croustillant reste franc. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 200 g de ricotta pour une farce plus moelleuse et quelques pignons grillés sur le dessus ; pour les enfants, remplacer un tiers des épinards par des blettes douces. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser la farce avec des épinards encore gorgés d’eau ou brûlants, puis couvrir le plat ; la condensation ramollit tout. Et surtout, ne jamais laisser la filo sécher à l’air pendant le montage.

Variantes qui détrônent la quiche à l’apéro, en plat et en lunchbox

En version apéro, on coupe les feuilles de filo en bandes, on les garnit de farce et on les plie en triangles ; la même tourte grecque pâte filo, mais à picorer du bout des doigts, avec un yaourt grec citronné. À table, la spanakopita se marie avec une salade tomates–concombre–oignon rouge et un verre de blanc sec bien frais. Pour la lunchbox, on laisse refroidir complètement, on emballe sans couvrir serré, puis on passe quelques minutes au four ; même au bureau, la croûte continue de faire “crac”.