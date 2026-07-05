Vous achetez vos graines de chia ? Cette méthode au jardin permet d'en récolter des bocaux entiers

De simples graines de chia peuvent devenir une vraie culture de printemps dans un jardin ou sur un balcon français. À condition de viser la bonne période, l’emplacement idéal et quelques gestes clés lors de la récolte.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Salvia hispanica 🌸 Nom courant Chia, sauge chia 📏 Dimensions 1 à 1,5 m de haut x 40 à 60 cm de large ☀️ Exposition Plein soleil, abrité du vent ❄️ Rusticité Plante gélive, ne supporte pas le gel (0 °C) 🍂 Feuillage Annuel, vert, légèrement duveteux

Ces petites graines de chia que l’on saupoudre sur un yaourt sont souvent vendues au prix fort au rayon bio. Pourtant, derrière ce superaliment se cache une simple sauge mexicaine qu’un jardin français peut très bien accueillir, à condition de respecter quelques règles de culture.

Longtemps jugée trop tropicale pour nos climats, Salvia hispanica a changé de statut grâce à une variété adaptée et à une meilleure connaissance de ses besoins. Soleil, chaleur, bonne fenêtre de semis : avec ces trois alliés, le rêve d’un bocal de graines maison devient très réaliste, même sur un balcon.

Chia : une sauge mexicaine devenue superaliment au jardin

Membre de la famille des Lamiacées, la chia est cousine de la menthe et de la lavande. Originaire d’Amérique centrale, cette annuelle atteint facilement 1 à 1,5 m de haut, avec de longs épis de fleurs violettes ou blanches très mellifères. Ses minuscules graines, riches en fibres et en oméga‑3, expliquent son succès dans nos cuisines.

Le défi venait de sa sensibilité au froid et de la longueur des journées. Plante de jours courts, elle finissait par fleurir trop tard sous nos latitudes. Le semencier français à l’origine de la variété Oruro résume le travail accompli : « Nous avons travaillé près de 10 ans pour obtenir une plante qui peut fleurir avec des jours longs et faire des graines avant l’arrivée des premiers froids », explique-t-il, cité par Le Parisien Jardin. Résultat : une chia enfin capable de mener ses graines à maturité en France.

Semer la chia : les bons gestes pour une levée sans stress

Cette culture reste une vraie plante de printemps. Chia de France recommande de semer entre fin avril et début mai, en plein soleil, dans une terre fine et bien drainée. On peut l’installer en pleine terre dans un coin chaud du potager, ou en grand bac (au moins 30 cm de profondeur) sur une terrasse. Mieux vaut choisir des semences certifiées, la germination des graines vendues uniquement pour l’alimentation restant aléatoire.

Nous avons tous déjà raté un semis par excès d’eau ou en semant trop tôt. Avec la chia, on sème très superficiellement, presque à la volée, avant de recouvrir d’un voile de terreau tamisé. Un arrosage doux à la pomme fine suffit. La levée intervient en 7 à 14 jours, sol simplement humide, jamais détrempé. Ensuite, un éclaircissage pour garder environ 25 à 30 cm entre plants, un désherbage régulier, et la plante se débrouille presque seule, tolérant très bien la chaleur.

De la fleur aux graines : récolte, séchage et conservation

En fin d’été, les tiges se coiffent d’épis qui brunissent peu à peu. Entre septembre et octobre, quand ils sont bien secs et légèrement brunis, il est temps de récolter pour sauver les graines avant les pluies d’automne qui peuvent les faire moisir.

Couper les épis secs par temps bien sec.

Les étaler quelques jours dans un endroit aéré, à l’abri de l’humidité.

Frotter les épis entre les mains, au-dessus d’un grand saladier ou d’un sachet en papier, pour libérer les graines.

Tamis­er ou souffler délicatement pour enlever les débris végétaux.

Laisser sécher les graines 2 à 3 jours avant de les glisser en bocal hermétique, stocké au frais et au sec.