Jardin : si vous faites encore creuser une piscine, regardez ce que les autres installent à la place pour moins de 100 €

Avec des prix qui explosent et des contraintes lourdes, beaucoup de propriétaires renoncent à la piscine enterrée dans leur jardin. Ils se tournent vers une piscine hors-sol pas chère, montée en minutes, qui promet fraîcheur sans les galères habituelles.

Pendant des années, le rêve des jardins familiaux a été la grande piscine creusée au fond de la pelouse. Mais entre devis qui s’envolent, restrictions d’eau à répétition et crainte d’un achat à vie, beaucoup ont rangé ce projet au placard.

À la place, une autre image s’impose : un bassin plus petit, monté en une demi-heure, sans pelleteuse ni paperasse, qui suffit à rafraîchir toute la famille pour quelques dizaines d’euros. Ce virage explique pourquoi la plupart des jardins optent désormais pour une solution bien différente.

Pourquoi la piscine creusée n’est plus le réflexe

Une piscine enterrée de 8 x 4 m coûte généralement entre 18 000 et 50 000 € tout compris, selon les guides travaux. À ce budget s’ajoutent le terrassement, l’évacuation des terres, plusieurs semaines de chantier et, ensuite, l’entretien, la pompe et les produits toute la saison.

Il faut aussi composer avec la déclaration en mairie, les obligations de sécurité et la hausse possible de la taxe foncière. Les dizaines de mètres cubes à remplir puis à traiter pèsent lourd, surtout alors que chaque été a semblé plus chaud et plus sec.

Ce que les propriétaires installent à la place

Face à cela, la star des jardins est devenue la piscine hors-sol pas chère, en particulier la piscine tubulaire. Une armature en acier, un liner en PVC et, surtout, aucun coup de pelle. Les modèles rectangles d’environ 2,60 x 1,60 m, comme chez Intex, se montent en une trentaine de minutes sans outils.

Vendus moins de 75 € chez certains enseignes, ces petits bassins accueillent plusieurs enfants et deux adultes assis. D’autres, comme la Bestway Steel Pro de 259 x 170 x 61 cm autour de 99 €, intègrent déjà une filtration. Leur surface reste souvent en dessous de moins de 10 m², sans formalités ni impôts supplémentaires.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget évité entre 18 000 et 50 000 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un petit bassin hors-sol démontable remplace la piscine enterrée, sans chantier ni paperasse, tout en offrant un vrai point d’eau l’été. 💡 Le petit plus : Placer le bassin sous une voile d’ombrage limite l’évaporation et garde l’eau plus fraîche pendant les fortes chaleurs. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Choisir un modèle trop grand, sans vraie filtration ni sol plat : l’eau tourne vite au vert et la structure se déforme.

Bien choisir et installer sa piscine hors-sol pas chère

Nous avons tous déjà vu une piscine hors-sol penchée, à moitié verte au bout de quinze jours. Pour l’éviter, il suffit de respecter quelques règles simples : mesurer l’espace disponible, viser un bassin un peu plus petit que prévu et vérifier qui va réellement s’y baigner.

Choisir un sol plat, débarrassé de cailloux, avec un tapis de protection sous le liner.

Prévoir une filtration adaptée au volume d’eau.

Couvrir la nuit pour limiter feuilles, insectes et perte de chaleur.

Rappeler : pas de baignade sans adulte, sol sûr autour de la piscine.