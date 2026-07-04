Plus personne ne plante de lavande violette : cette lavande blanche méconnue tient à 40 °C et parfume deux fois plus

Sous des étés à 40 °C, les massifs de lavande classique brûlent et se dégarnissent malgré les arrosoirs. Une lavande blanche méconnue résiste, parfume plus fort et change le visage du jardin sec.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Lavandula x intermedia ‘Edelweiss’ 🌸 Nom courant Lavande blanche, lavandin blanc 📏 Dimensions 60 à 80 cm x 60 à 100 cm ☀️ Exposition Plein soleil, orientation sud ou ouest ❄️ Rusticité Jusqu’à -12/-15 °C en sol drainé 🍂 Feuillage Persistant, gris-argenté, très aromatique

Dans beaucoup de jardins, le décor se répète été après été : la lavande violette, pourtant symbole de fraîcheur, jaunit, brûle, puis se dégarnit dès que le thermomètre tutoie les 40 °C. Les massifs façon carte postale de Provence tournent au champ de brindilles, malgré les arrosoirs répétés.

Face à ces canicules à répétition, une autre vedette mérite pourtant la première place sur la terrasse comme en bordure : la lavande blanche. Plus résistante, plus lumineuse, souvent plus parfumée, elle change complètement la donne dans un jardin sec. Reste à savoir comment la choisir et l’installer pour qu’elle traverse la fournaise sans broncher.

Pourquoi la lavande classique ne suit plus sous la canicule

La lavande “bleue” traditionnelle a été plantée pendant des années dans des terres lourdes, enrichies et bien arrosées. Avec des étés plus longs et plus chauds, ce cocktail chaleur extrême + humidité stagnante fait souffrir ses racines et brûle ses épis. Résultat : touffes qui s’ouvrent, branches sèches et remplacement tous les trois ans.

Nous avons tous déjà commis ces erreurs fatales : terre argileuse non allégée, paillage d’écorces qui garde l’humidité au collet, arrosages fréquents “pour sauver la plante” qui finissent par la faire pourrir. Dans ce contexte, les variétés blanches, mieux adaptées au jardin sec, tirent clairement leur épingle du jeu.

Lavande blanche : la variété qui tient à 40 °C et parfume davantage

Souvent vendue sous le nom de lavandin blanc ‘Edelweiss’, la lavande blanche forme un coussin dense de feuillage gris argenté, surmonté d’épis crème à blancs, très mellifères. Son feuillage réfléchit la lumière et chauffe moins, tandis que ses racines plongent en profondeur ; même quand la température frôle les 40 °C, la touffe reste compacte et décorative sans arrosage intensif. Ses fleurs riches en huiles essentielles dégagent un parfum puissant, que beaucoup jugent plus marqué que celui de nombreuses lavandes violettes.

D’ailleurs, cette championne de la canicule coche toutes les cases pour un été plus sec :

supporte les sols pauvres et caillouteux, tant qu’ils sont bien drainés ;

demande très peu d’eau une fois installée ;

fleurit longuement de juin à août en plein soleil ;

offre un nuage blanc lumineux idéal près d’une terrasse ou d’une entrée.

Où et comment planter la lavande blanche pour un jardin sec durable

Pour profiter de tout son potentiel, la lavande blanche gagne à être installée en plein soleil, dans un sol léger et un sol bien drainé : talus, massif de graviers, bordure le long d’un muret chauffé par le sud. En terre argileuse, mieux vaut créer une petite butte de 20 à 30 cm, mêlée de sable grossier et de graviers. En pot, un grand contenant en terre cuite, rempli d’un substrat très minéral, limite les coups de chaud sur le balcon.

La période idéale de plantation se situe au printemps ou à l’automne, hors épisodes de canicule. Un arrosage copieux au moment de la mise en place, puis quelques apports espacés la première année, suffisent à l’aider à s’enraciner. Ensuite, cette belle aime qu’on l’oublie presque : une taille légère après la floraison pour garder une boule dense, un nettoyage en fin d’hiver, et le jardin reste parfumé et impeccable, même lorsque l’été devient brûlant.