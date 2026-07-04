Potager en limite de propriété : ce que le Code civil autorise vraiment à votre voisin (et ce que vous risquez)

À la belle saison, vos tomates et courges du potager franchissent la clôture et votre voisin se sert en prétendant qu’elles sont à lui. Que dit vraiment le Code civil sur ces légumes qui dépassent ?

Imagine un rang de tomates bien rouges qui penche au‑dessus du grillage, une courge dodue à moitié chez vous, à moitié chez le voisin. Un soir, vous l’apercevez, panier à la main, décrochant en marmonnant que ce qui dépasse chez lui est à lui. L’ambiance estivale se refroidit d’un coup.

Entre bon sens, petites habitudes de campagne et véritable droit de propriété, il y a souvent un grand fossé. Dans un conflit de voisinage autour du potager, savoir ce que dit vraiment le Code civil change tout. Qui a légalement le droit de cueillir ces légumes qui franchissent la clôture mitoyenne ?

Votre voisin peut-il se servir librement dans ce qui dépasse chez lui ?

En droit français, la règle est claire : une plante appartient au propriétaire du sol dans lequel elle a pris racine. Tant que la tomate, la courgette ou la grappe de haricots reste attachée au plant, elle est à vous, même si elle pend largement au‑dessus de la pelouse voisine. Le simple fait de dépasser la limite séparative ne transfère pas la propriété.

Ce qui change de camp, ce sont uniquement les fruits tombés naturellement au sol. Une tomate qui se détache toute seule et roule chez le voisin lui appartient. Celle qui reste accrochée à votre pied de tomate, même côté voisin, fait toujours partie de votre récolte. Cueillir sans votre accord, c’est donc sortir du cadre légal.

Ce que la loi autorise… et interdit à votre voisin

L’article 673 du Code civil a été pensé justement pour ces plantes qui débordent. Votre voisin est en droit de vous demander d’élaguer les branches ou tiges qui avancent chez lui. Il peut aussi couper lui‑même, à la limite de la propriété, les racines, ronces et petites pousses qui envahissent son terrain, sans avoir à vous demander la permission.

Nous avons tous déjà connu ce voisin un peu trop sûr de lui, persuadé que ce qui est au‑dessus de sa terre est à lui. Là, la loi est beaucoup moins conciliante : il ne peut ni couper vos branches comme bon lui semble, ni se servir en légumes tant qu’ils sont accrochés. S’approprier vos récoltes peut même être analysé comme un vol en cas de litige sérieux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité au jardin Préservée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En rappelant calmement l’article 673 du Code civil et la règle des fruits tombés, chacun sait ce qu’il peut faire ou non à la limite séparative. Le voisin garde la main sur l’entretien chez lui, vous gardez la main sur vos récoltes, ce qui coupe court aux malentendus. 💡 Le petit plus : proposer spontanément quelques légumes en cadeau transforme un conflit potentiel en geste de voisinage et fait accepter plus facilement vos rappels de la loi. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser la situation pourrir en silence ou riposter en vous servant à votre tour dans le jardin d’à côté.

Comment organiser son potager pour éviter que ça recommence

Un bon agencement évite bien des crispations. Mieux vaut installer les légumes très coureurs, comme courges et potirons, loin de la clôture, et réserver le bord à des plantes compactes. Pour les haricots grimpants ou les tomates, des tuteurs solides et un palissage vers l’intérieur du jardin guident naturellement les tiges de votre côté.

D’ailleurs, un petit tour régulier le long de la clôture suffit : dès qu’une liane s’aventure chez le voisin, on la redirige ou on la taille avant que les légumes ne grossissent. En cas de voisin gourmand, rappeler la règle, proposer de tailler depuis chez vous et offrir parfois un panier partagé permet souvent de retrouver une cohabitation paisible autour de la même barrière.