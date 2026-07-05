Plantez cette plante gourmande au pied de vos fleurs, vos massifs tiendront la canicule cet été avec moins d’arrosage

Entre canicules et restrictions d’eau, les massifs des jardins français souffrent chaque été. Une vieille astuce à base de fraisiers au pied des fleurs pourrait bien changer la donne.

Les étés récents ont laissé des souvenirs cuisants : rosiers flagada dès midi, dahlias assoiffés, terre craquelée malgré l’arrosoir de la veille. Avec les restrictions d’eau qui se multiplient, arroser tous les soirs n’est plus possible.

Dans les vieux jardins de campagne pourtant, les massifs tenaient le choc sans arrosage quotidien. Leur secret ? Glisser des fraisiers au pied des fleurs, une ancienne méthode qui protège la terre de la chaleur… tout en offrant des fruits à portée de main.

Pourquoi vos massifs étouffent sous le soleil d’été

Un sol nu, en plein soleil, chauffe à grande vitesse. La fine couche de terre se dessèche, forme une croûte, et l’eau d’arrosage s’évapore avant même d’atteindre les racines. Vos fleurs ploient en quelques heures, surtout en juillet, malgré des arrosages répétés.

Dans ces conditions, les mauvaises herbes s’invitent aussi. Elles se jettent sur la moindre goutte d’humidité, concurrencent rosiers et vivaces, et vous condamnent à des séances de désherbage à répétition. D’ailleurs, qui n’a jamais eu l’impression qu’il manquait quelque chose au pied des fleurs pour les protéger vraiment ?

Le fraisier, paillage vivant et couvre-sol gourmand

Les grandes feuilles des fraisiers s’étalent au ras du sol et créent un tapis vert. En filtrant les rayons du soleil, ce paillage vivant garde la terre fraîche, limite l’évaporation et espace les arrosages. Les herbes indésirables reçoivent moins de lumière et peinent à traverser ce couvre-sol gourmand.

Nous avons tous déjà passé un dimanche matin à arracher des herbes entre deux rosiers. Avec des fraisiers au pied des fleurs, le décor change : les lignes se densifient grâce aux stolons, les petites fleurs blanches attirent abeilles et syrphes, et la floraison des arbustes s’en trouve stimulée. Plantés en début d’été, certains fraisiers donnent déjà des fruits en quatre à huit semaines.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps important 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le feuillage dense des fraisiers ombre la terre, freine l’évaporation, bloque les mauvaises herbes et crée un microclimat plus frais autour des racines des fleurs. 💡 Le petit plus : Placés près d’une terrasse, ils offrent des fraises à grignoter spontanément à chaque passage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser courir tous les stolons : le tapis épuise les plants, étouffe le massif et donne de petits fruits.

Comment installer et entretenir ces fraisiers protecteurs

Pour profiter de ce bouclier naturel, on installe les fraisiers au printemps ou au début de l’été, hors canicule. Ameublir légèrement le sol entre les fleurs, ajouter un peu de compost, puis planter en bordure, à environ 30 cm, sans enterrer le cœur. Sur les jeunes sujets, supprimer les toutes premières fleurs pousse le fraisier à renforcer ses racines et l’aide ensuite à mieux encaisser le manque d’eau.

Ensuite, l’entretien reste léger : arroser en profondeur mais moins souvent, et surveiller les stolons, ces longues tiges rampantes. Utiliser ceux qui vont vers une zone nue pour combler les trous, puis couper les autres au plus près de la base afin de ne pas épuiser le pied mère. En été, retirer les feuilles jaunes ou tachées et jeter ces déchets avec les ordures limite nettement la propagation des maladies.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Fraisier : quand et comment le tailler pour avoir plus de fruits cet été»