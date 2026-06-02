Beignets de fleurs de courgettes : ce geste interdit ruine tout, le secret des vrais croustillants à l'apéro
À l’apéro, ces beignets de fleurs de courgettes croustillants font disparaître les assiettes en quelques minutes. Entre farce à la ricotta et pâte légère, quelques gestes précis changent tout.
Sur la table, ça sent déjà l’été : verres qui tintent, rires qui montent, et cette assiette de beignets encore chauds. Sous la fine croûte dorée, la fleur de courgette reste tendre, le cœur à la ricotta fond doucement, relevé d’herbes fraîches et d’un zeste citronné.
À chaque passage du plat, les mains se tendent ; on loue la légèreté de la pâte, le contraste entre extérieur croustillant et intérieur moelleux. Pour obtenir ces beignets de fleurs de courgettes croustillants qui raflent tous les compliments à l’apéro, quelques gestes comptent vraiment.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 16 fleurs de courgettes fraîches, pistil retiré, bien sèches après nettoyage
- ✅ 250 g de ricotta, 40 g de parmesan râpé, 1 œuf entier
- ✅ Basilic, menthe, ciboulette, 1 gousse d’ail, zeste d’un citron non traité
- ✅ 160 g de farine, 20 g de fécule, eau pétillante très froide, huile de friture
Le beignet qui bluffe tout le monde : croustillant dehors, cœur fondant dedans
Dans ces beignets de fleurs de courgettes farcis, tout se joue sur l’équilibre. La fleur protège la farce à la ricotta, parfumée au parmesan, aux herbes fraîches et au citron ; la pâte forme une enveloppe très fine qui claque sous la dent. Résultat ? Une bouchée légère, jamais grasse, qui évoque aussitôt l’apéro d’été sur la terrasse.
Technique : une pâte à beignets légère et une friture bien maîtrisée
Pour la réussite, on commence par des fleurs intactes : pistil retiré, pétales juste ouverts, bien essuyés. La farce doit rester crémeuse mais se tenir sur la cuillère, sinon elle s’échappe à la cuisson. Côté pâte à beignet légère, farine, fécule et levure se mélangent avec l’eau pétillante glacée ; on fouette peu pour garder une texture fluide qui nappe sans alourdir.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer délicatement les fleurs, retirer le pistil, bien sécher intérieur et extérieur.
- Technique : Mélanger ricotta, parmesan, œuf, ail, herbes, zeste ; farcir légèrement chaque fleur.
- Cuisson : Enrober chaque fleur dans la pâte, laisser égoutter, frire 2 à 3 minutes à 170–180 °C.
- Finition : Égoutter sur papier absorbant, saler aussitôt, servir brûlants avec quartiers de citron.
Sauce yaourt citronnée et variantes pour faire durer l’apéro
Pour accompagner ces beignets de fleurs de courgettes croustillants, on prépare un dip minute : yaourt grec, jus et zeste de citron, ail râpé, herbes ciselées, sel, poivre. Servir bien froid au centre du plat. On peut aussi jouer la carte pimentée, ajouter du zeste d’orange ou varier les herbes du jardin.
En bref
- 🍽 Pour un apéro d’été réussi, ces beignets de fleurs de courgettes croustillants se préparent en 30 à 40 minutes avec quelques ingrédients simples.
- 🔥 Pâte à beignet légère, farce à la ricotta parfumée aux herbes et friture à 170–180 °C créent ce contraste croustillant dehors, fondant dedans.
- ✨ Quelques astuces sur la texture des fleurs, la température d’huile et la farce suffisent à transformer ces beignets farcis en star de l’apéro.
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