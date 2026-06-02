Beignets de fleurs de courgettes : ce geste interdit ruine tout, le secret des vrais croustillants à l'apéro

À l’apéro, ces beignets de fleurs de courgettes croustillants font disparaître les assiettes en quelques minutes. Entre farce à la ricotta et pâte légère, quelques gestes précis changent tout.

Sur la table, ça sent déjà l’été : verres qui tintent, rires qui montent, et cette assiette de beignets encore chauds. Sous la fine croûte dorée, la fleur de courgette reste tendre, le cœur à la ricotta fond doucement, relevé d’herbes fraîches et d’un zeste citronné.

À chaque passage du plat, les mains se tendent ; on loue la légèreté de la pâte, le contraste entre extérieur croustillant et intérieur moelleux. Pour obtenir ces beignets de fleurs de courgettes croustillants qui raflent tous les compliments à l’apéro, quelques gestes comptent vraiment.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 16 fleurs de courgettes fraîches, pistil retiré, bien sèches après nettoyage

fraîches, pistil retiré, bien sèches après nettoyage ✅ 250 g de ricotta , 40 g de parmesan râpé, 1 œuf entier

, 40 g de parmesan râpé, 1 œuf entier ✅ Basilic, menthe, ciboulette, 1 gousse d’ail, zeste d’un citron non traité

✅ 160 g de farine, 20 g de fécule, eau pétillante très froide, huile de friture

Le beignet qui bluffe tout le monde : croustillant dehors, cœur fondant dedans

Dans ces beignets de fleurs de courgettes farcis, tout se joue sur l’équilibre. La fleur protège la farce à la ricotta, parfumée au parmesan, aux herbes fraîches et au citron ; la pâte forme une enveloppe très fine qui claque sous la dent. Résultat ? Une bouchée légère, jamais grasse, qui évoque aussitôt l’apéro d’été sur la terrasse.

Technique : une pâte à beignets légère et une friture bien maîtrisée

Pour la réussite, on commence par des fleurs intactes : pistil retiré, pétales juste ouverts, bien essuyés. La farce doit rester crémeuse mais se tenir sur la cuillère, sinon elle s’échappe à la cuisson. Côté pâte à beignet légère, farine, fécule et levure se mélangent avec l’eau pétillante glacée ; on fouette peu pour garder une texture fluide qui nappe sans alourdir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer délicatement les fleurs, retirer le pistil, bien sécher intérieur et extérieur. Technique : Mélanger ricotta, parmesan, œuf, ail, herbes, zeste ; farcir légèrement chaque fleur. Cuisson : Enrober chaque fleur dans la pâte, laisser égoutter, frire 2 à 3 minutes à 170–180 °C. Finition : Égoutter sur papier absorbant, saler aussitôt, servir brûlants avec quartiers de citron.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30–40 min 🔍 Le secret de l’expert Eau pétillante très froide, fécule et mélange bref limitent le développement du gluten ; la pâte reste légère et croustillante. En plongeant les fleurs bien sèches dans une huile à 170–180 °C, la vapeur gonfle la coque sans laisser l’huile s’infiltrer. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de feta émiettée dans la farce et une pincée de piment doux dans la pâte. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Plonger les fleurs encore humides dans une huile tiède ; elles boivent tout et ramollissent.

Sauce yaourt citronnée et variantes pour faire durer l’apéro

Pour accompagner ces beignets de fleurs de courgettes croustillants, on prépare un dip minute : yaourt grec, jus et zeste de citron, ail râpé, herbes ciselées, sel, poivre. Servir bien froid au centre du plat. On peut aussi jouer la carte pimentée, ajouter du zeste d’orange ou varier les herbes du jardin.