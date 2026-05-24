Fraisiers riquiqui ? Ce déchet de cheminée que tout le monde jette encore peut tripler vos récoltes en quelques semaines

À la fin du printemps, certains jardiniers français transforment un simple résidu de cheminée en allié secret de leurs fraisiers. Comment ce geste gratuit bouleverse les récoltes ?

Chaque printemps, la scène se répète : les fraisiers feuillent bien, les limaces festoient, mais la barquette maison reste désespérément vide. Pendant ce temps, un seau plein d’un résidu gris quitte la maison pour la poubelle sans qu’on y pense. « J’ai jeté ce déchet pendant des années », reconnaissent nombre de jardiniers.

Ce déchet, c’est la cendre de bois de la cheminée ou du poêle. Gratuite, abondante, elle s’est révélée être un véritable booster de récolte, au point que certains parlent de fraisiers « couverts de fruits en quelques semaines ». Comment ce geste de jardinage zéro déchet peut-il vraiment faire presque tripler les cueillettes ?

Le déchet de cheminée qui se révèle un trésor pour les fraisiers

Derrière son aspect banal, la cendre issue de bois non traité concentre potasse, calcium, magnésium et phosphore. Maison & Travaux rappelle qu’au jardin, on la surnomme parfois « or gris », tant cet engrais naturel enrichit le sol sans chimie. Là où un apport trop riche en azote fabrique surtout des feuilles, la potasse, elle, oriente l’énergie vers les fleurs et les fruits.

Pause Maison parle même de « sa concentration très importante en potasse ». C’est ce potassium qui aide la plante à former des fruits plus gros, plus rouges et surtout plus sucrés, au lieu de ces fraises gorgées d’eau et un peu fades. Utilisée au bon moment, la cendre transforme des plants timides en rangées généreuses.

Pourquoi une poignée de cendre fait gonfler et sucrer les fraises

Tout se joue autour de la fin mai, quand « la nature opère sa bascule » et que les premières fleurs de fraisiers sont bien ouvertes. Un apport unique de cendre riche en potasse à ce moment clé pousse la sève vers la fructification. En parallèle, cette poudre ultra-sèche agit comme une vraie barrière anti-limaces : elle colle à leur mucus, les déshydrate et stoppe net leur progression vers les fruits.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Coût de l’astuce 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Riche en potassium, la cendre de bois apporte exactement le nutriment qui manque souvent aux fraisiers au moment de la floraison. Elle dirige l’énergie vers la formation des fruits et stimule la synthèse des sucres, tout en formant au sol une poudre sèche et abrasive que limaces et escargots refusent de traverser. 💡 Le petit plus : stocker la cendre tout l’hiver dans un seau métallique fermé, au sec, permet d’avoir sous la main une poudre parfaitement sèche et prête à l’emploi au moment où les fraisiers en ont le plus besoin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : épandre une couche épaisse de cendre issue de bois traité directement contre le cœur des fraisiers : cela brûle les tissus et alcalinise brutalement le sol.

Mode d’emploi : utiliser la cendre sans abîmer les fraisiers

Seule la cendre de bois non traité est admise : pas de palettes, panneaux, bois vernis ou bûchettes chimiques. Une fois bien refroidie, elle est soigneusement tamisée pour « retirer les clous éventuels » et obtenir une poudre fine « qui doit ressembler à du talc », décrit Maison & Travaux. On vise une petite poignée par plant, soit 20 à 40 g maximum.

Sur sol désherbé et légèrement humide, le geste se fait en douceur :

tracer un cercle de cendre à environ 5 cm du cœur de chaque fraisier ;

ne jamais laisser la poudre toucher les feuilles ou le collet pour éviter les brûlures ;

se limiter à un seul apport par an, fin mai-début juin, surtout sur sols calcaires ;

renouveler très légèrement l’anneau après chaque grosse pluie pour garder l’effet anti-limaces, sans épaissir la couche.