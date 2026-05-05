Goûter de dernière minute : ce gâteau express prêt en 10 min cache un ingrédient du frigo qui le rend ultra fondant

Envie d’un gâteau express 10 minutes fondant, sans robot et presque sans vaisselle, pour un goûter improvisé ? Cette méthode mise sur un ingrédient clé et une cuisson minutée.

Une pâte qui se lisse en quelques coups de cuillère, une croûte fine qui dore doucement et un cœur qui reste tendre sous la lame du couteau. Ce gâteau minute embaume la vanille et le sucre chaud, sans pile de vaisselle ni fouet électrique.

On connaît pourtant la chanson : gâteau rapide signifie souvent pâte sèche, bord cartonneux ou centre à moitié cru. Ici, on vise l’inverse ; 10 minutes de préparation, un seul bol, zéro robot et une texture vraiment fondante. Tout repose sur un ingrédient malin et une cuisson très précise.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 yaourt nature 125 g + 2 pots de farine + 1 pot de sucre

✅ 1/2 pot d’huile végétale neutre + 2 œufs moyens

✅ 1 sachet de levure chimique (8–10 g) + 1 pincée de sel

✅ 1 c. à café de vanille + garnitures au choix (fruits, cacao, fruits secs)

Le gâteau express qui sauve tous vos goûters de dernière minute

Ce gâteau express repose sur la base la plus simple qui soit : le pot de yaourt sert de mesure et limite la vaisselle. Yaourt entier, farine courante, un peu d’huile et de levure ; rien de plus. En choisissant un moule de 18–20 cm, la pâte reste épaisse juste ce qu’il faut pour cuire vite tout en gardant un cœur moelleux.

La recette du gâteau express en 10 minutes (pas à pas)

Pour tenir les 10 minutes chrono, on s’organise simplement : pendant que le four chauffe à 180°C, on mélange les ingrédients humides, on ajoute les poudres sans insister, on verse, on enfourne. Le yaourt et la levure se chargent ensuite d’offrir le moelleux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180°C et fouetter yaourt et sucre. Technique : Ajouter œufs puis huile, puis incorporer farine, levure, sel, vanille. Cuisson : Verser dans un moule 18–20 cm graissé, cuire 20–25 minutes. Finition : Laisser tiédir 10 minutes, démouler et servir encore légèrement chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de prépa 10 min 🔍 Le secret de l’expert On choisit un yaourt nature entier à température ambiante : son humidité et son acidité boostent levure et moelleux, sans étape compliquée. ✨ Le twist gourmand : Vers la fin de cuisson, napper le dessus chaud avec 2 cuillères de sirop citron ou vanille maison. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson “pour être sûr” : au-delà, le gâteau sèche et perd tout son fondant central.

Variantes ultra rapides pour personnaliser votre gâteau express

Ce gâteau supporte toutes les touches minute : dés de pomme, poire ou fruits rouges, pépites de chocolat, poignée d’amandes ou de noisettes. On les ajoute directement dans la pâte juste avant d’enfourner, sans changer le temps de préparation.

Une fois refroidi, on le garde un à deux jours sous cloche ; quelques secondes au micro-ondes rendent encore le centre fondant.