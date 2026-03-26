« Je la fais chaque dimanche de mars » : cette astuce de cuisson sans four vous donne un gâteau parfait à chaque fois
En mars, quand les fraises arrivent et que le four fait défaut, une simple poêle suffit à préparer un vrai gâteau du dimanche. Reste à connaître le réglage précis qui assure mie moelleuse, fruits juteux et cuisson parfaite.
« Je la fais chaque dimanche de mars » : cette astuce de cuisson remplace le four et donne un gâteau parfait
En mars, l’air change, les premières barquettes de fraises embaument la cuisine et un parfum de citron réveille la maison. Le dimanche, on a envie d’un vrai gâteau moelleux, qui se découpe en parts nettes et se mange encore tiède.
Quand le four est plein, capricieux ou absent, cette recette passe à la poêle et garde pourtant l’esprit du four. Sous couvercle, la pâte gonfle comme une crêpe épaisse, dorée des deux côtés : on obtient un gâteau mousseux chaque dimanche.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Base moelleuse : 2 œufs, 125 g de yaourt nature, 60 g de sucre, 120 g de farine, 6 g de levure chimique
- ✅ Parfum citronné : zeste finement râpé et 30 ml de jus de 1 citron jaune
- ✅ Cœur fruité : 250 g de fraises tranchées + 10 g de sucre pour les faire dégorger
- ✅ Cuisson à la poêle : 2 g d’huile neutre + sucre glace, yaourt, chantilly et amandes effilées en finition
Pourquoi ce gâteau à la poêle remplace le four les dimanches de mars
Avec une poêle de 24 cm antiadhésive et un couvercle bien ajusté, la cuisine se transforme en mini-four. La chaleur douce remonte, enveloppe la pâte citronnée, fait lever la levure sans la dessécher et cuit les fraises à cœur. On obtient un gâteau à la poêle sans four, mesuré au pot de yaourt quand on cuisine sans balance, épais, fondant, prêt pour le dimanche.
La cuisson à la poêle étape par étape : feu doux, couvercle, retournement
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Trancher 250 g de fraises, sucrer avec 10 g, laisser 5 minutes, égoutter parfaitement.
- Technique : Fouetter 2 œufs avec 60 g de sucre, ajouter yaourt, zeste, 30 ml de jus de citron.
- Cuisson : Incorporer farine et 6 g de levure, puis les fraises égouttées, en soulevant la pâte sans trop la travailler.
- Finition : Huiler la poêle de 24 cm avec 2 g d’huile, cuire à feu très doux 9 minutes, retourner à l’assiette, poursuivre 7 à 8 minutes sous couvercle jusqu’à 96-98 °C ou pique sec.
Finitions, service et conservation : le gâteau du dimanche prêt à être partagé
Après 1 à 2 minutes de repos, le gâteau se démoule sans effort et se sert tiède, avec yaourt nature, chantilly ou un nuage de sucre glace, plus quelques fraises fraîches et amandes torréfiées. Conservé sous cloche, il reste moelleux jusqu’au lendemain ; trop pâle, une minute par face à feu doux suffit.
Sources
En bref
- 🍓 En mars, ce gâteau à la poêle sans four devient le rituel du dimanche, avec citron, fraises et une poêle antiadhésive de 24 cm.
- 🔥 Une astuce de cuisson feu doux plus couvercle transforme la poêle en mini-four et promet une pâte épaisse, levée et fondante.
- 🧁 Entre préparation des fraises, temps sous couvercle et petits ajustements de couleur, plusieurs détails font la différence sur la mie et la cuisson intérieure.
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