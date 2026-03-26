« Je la fais chaque dimanche de mars » : cette astuce de cuisson sans four vous donne un gâteau parfait à chaque fois

En mars, quand les fraises arrivent et que le four fait défaut, une simple poêle suffit à préparer un vrai gâteau du dimanche. Reste à connaître le réglage précis qui assure mie moelleuse, fruits juteux et cuisson parfaite.

« Je la fais chaque dimanche de mars » : cette astuce de cuisson remplace le four et donne un gâteau parfait

En mars, l’air change, les premières barquettes de fraises embaument la cuisine et un parfum de citron réveille la maison. Le dimanche, on a envie d’un vrai gâteau moelleux, qui se découpe en parts nettes et se mange encore tiède.

Quand le four est plein, capricieux ou absent, cette recette passe à la poêle et garde pourtant l’esprit du four. Sous couvercle, la pâte gonfle comme une crêpe épaisse, dorée des deux côtés : on obtient un gâteau mousseux chaque dimanche.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base moelleuse : 2 œufs, 125 g de yaourt nature, 60 g de sucre, 120 g de farine, 6 g de levure chimique

✅ Parfum citronné : zeste finement râpé et 30 ml de jus de 1 citron jaune

✅ Cœur fruité : 250 g de fraises tranchées + 10 g de sucre pour les faire dégorger

✅ Cuisson à la poêle : 2 g d’huile neutre + sucre glace, yaourt, chantilly et amandes effilées en finition

Pourquoi ce gâteau à la poêle remplace le four les dimanches de mars

Avec une poêle de 24 cm antiadhésive et un couvercle bien ajusté, la cuisine se transforme en mini-four. La chaleur douce remonte, enveloppe la pâte citronnée, fait lever la levure sans la dessécher et cuit les fraises à cœur. On obtient un gâteau à la poêle sans four, mesuré au pot de yaourt quand on cuisine sans balance, épais, fondant, prêt pour le dimanche.

La cuisson à la poêle étape par étape : feu doux, couvercle, retournement

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Trancher 250 g de fraises, sucrer avec 10 g, laisser 5 minutes, égoutter parfaitement. Technique : Fouetter 2 œufs avec 60 g de sucre, ajouter yaourt, zeste, 30 ml de jus de citron. Cuisson : Incorporer farine et 6 g de levure, puis les fraises égouttées, en soulevant la pâte sans trop la travailler. Finition : Huiler la poêle de 24 cm avec 2 g d’huile, cuire à feu très doux 9 minutes, retourner à l’assiette, poursuivre 7 à 8 minutes sous couvercle jusqu’à 96-98 °C ou pique sec.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min 🔍 Le secret de l’expert La poêle chauffe par conduction, le couvercle retient une vapeur légère : ensemble, ils reproduisent la chaleur du four et gardent une mie humide, gonflée, sans bords brûlés. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des amandes effilées sur la pâte avant cuisson et servir avec un yaourt citronné légèrement sucré. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Augmenter le feu pour gagner du temps ou soulever le couvercle sans cesse : le dessous brûle et le gâteau ne lève pas.

Finitions, service et conservation : le gâteau du dimanche prêt à être partagé

Après 1 à 2 minutes de repos, le gâteau se démoule sans effort et se sert tiède, avec yaourt nature, chantilly ou un nuage de sucre glace, plus quelques fraises fraîches et amandes torréfiées. Conservé sous cloche, il reste moelleux jusqu’au lendemain ; trop pâle, une minute par face à feu doux suffit.