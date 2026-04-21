Long Island Iced Tea : ce « thé glacé » sans thé cache une recette plus forte et calorique que vous ne pensez
Sur la carte, il ressemble à un simple thé glacé, mais ce Long Island Iced Tea aligne cinq alcools forts et un cola très sucré. Comment le réussir sans en faire une bombe imbuvable ni exploser les calories ?
Dans le verre, tout respire la douceur : robe ambrée, glaçons qui tintent, quartier de citron posé à la surface. On croirait un thé glacé servi en terrasse.
Puis le choc : ce Long Island Iced Tea n’a jamais contenu la moindre goutte de thé. Sous ce nom rassurant se cache un assemblage de spiritueux blancs, de soda sucré et une puissance que beaucoup de palais sous-estiment totalement.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Vodka, gin, rhum blanc, tequila et triple sec : 15 ml chacun
- ✅ Jus de citron frais : 25 ml
- ✅ Cola : 60 ml environ
- ✅ Beaucoup de glaçons, 1 quartier de citron
Le Long Island Iced Tea n’a jamais contenu de thé : la vraie recette du faux thé glacé
Rien de plus trompeur que ce « Iced Tea » annoncé sur la carte. Ce cocktail long ne contient ni infusion ni sachet, seulement la couleur brune du cola et la fraîcheur du citron, servis sur une montagne de glace dans un verre highball.
En bouche, le citron apporte l’acidité qui tend la structure, le cola lisse le tout avec son sucre. Résultat : les 5 alcools se fondent, la sensation est douce, et l’on oublie que le verre est chargé.
La recette inratable du Long Island Iced Tea (version bar, en mesures françaises)
Pour une recette nette, on travaille en construction directe dans le verre, mais avec une précision de bar. On dose au jigger 15 ml de vodka, gin, rhum blanc, tequila et liqueur d’orange triple sec : 75 ml d’alcool fort, structurés par le jus de citron puis coiffés de cola.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Remplir un verre highball de gros glaçons jusqu’en haut, pour bien le refroidir.
- Technique : Verser au jigger 15 ml de chaque alcool directement sur la glace, tous à parts égales.
- Cuisson : Ajouter le jus de citron et remuer quelques secondes, juste pour mélanger.
- Finition : Compléter avec le cola, mélanger une fois, garnir du quartier de citron et servir.
Puissance, calories, modération : le revers du faux thé glacé
En calories, ce cocktail Long Island tourne autour de 230 kcal par verre, soit l’équivalent d’une cuillère de mayonnaise. Une vraie bombe calorique. Pour l’alléger, on peut diviser les alcools par deux, ajouter plus de glace et un peu de cola ou passer à une version sans alcool. Et l’on garde en tête que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Sources
En bref
- 🍹 Long Island Iced Tea, faux thé glacé star des bars d'été, mélange cinq spiritueux blancs, citron, cola et s'avère plus puissant qu'il n'y paraît.
- ⚖️ La recette détaille les doses au jigger, la construction directe dans le verre highball et l'équilibre sucre-acidité pour éviter un cocktail long trop agressif.
- 🤫 Entre secret de dilution, twist gourmand inspiré du thé noir et versions allégées, le faux iced tea cache surprises pour les amateurs de cocktails.
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