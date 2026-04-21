Long Island Iced Tea : ce « thé glacé » sans thé cache une recette plus forte et calorique que vous ne pensez

Sur la carte, il ressemble à un simple thé glacé, mais ce Long Island Iced Tea aligne cinq alcools forts et un cola très sucré. Comment le réussir sans en faire une bombe imbuvable ni exploser les calories ?

Dans le verre, tout respire la douceur : robe ambrée, glaçons qui tintent, quartier de citron posé à la surface. On croirait un thé glacé servi en terrasse.

Puis le choc : ce Long Island Iced Tea n’a jamais contenu la moindre goutte de thé. Sous ce nom rassurant se cache un assemblage de spiritueux blancs, de soda sucré et une puissance que beaucoup de palais sous-estiment totalement.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Vodka, gin, rhum blanc, tequila et triple sec : 15 ml chacun

✅ Jus de citron frais : 25 ml

✅ Cola : 60 ml environ

✅ Beaucoup de glaçons, 1 quartier de citron

Le Long Island Iced Tea n’a jamais contenu de thé : la vraie recette du faux thé glacé

Rien de plus trompeur que ce « Iced Tea » annoncé sur la carte. Ce cocktail long ne contient ni infusion ni sachet, seulement la couleur brune du cola et la fraîcheur du citron, servis sur une montagne de glace dans un verre highball.

En bouche, le citron apporte l’acidité qui tend la structure, le cola lisse le tout avec son sucre. Résultat : les 5 alcools se fondent, la sensation est douce, et l’on oublie que le verre est chargé.

La recette inratable du Long Island Iced Tea (version bar, en mesures françaises)

Pour une recette nette, on travaille en construction directe dans le verre, mais avec une précision de bar. On dose au jigger 15 ml de vodka, gin, rhum blanc, tequila et liqueur d’orange triple sec : 75 ml d’alcool fort, structurés par le jus de citron puis coiffés de cola.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Remplir un verre highball de gros glaçons jusqu’en haut, pour bien le refroidir. Technique : Verser au jigger 15 ml de chaque alcool directement sur la glace, tous à parts égales. Cuisson : Ajouter le jus de citron et remuer quelques secondes, juste pour mélanger. Finition : Compléter avec le cola, mélanger une fois, garnir du quartier de citron et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 8,5/10 Difficulté 4/10 🔍 Le secret de l’expert Le Long Island repose sur des doses égales, beaucoup de glace pour une dilution maîtrisée et le duo citron/cola qui adoucit l’alcool et trompe le palais. ✨ Le twist gourmand : Le remplacer un tiers du cola par un soda au citron peu sucré, ou par du thé noir froid non sucré, pour une gorgée plus vive et moins sucrée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Doser « à l’œil » dans un grand verre et rallonger au cola : on obtient un cocktail flou, trop fort et écœurant.

Puissance, calories, modération : le revers du faux thé glacé

En calories, ce cocktail Long Island tourne autour de 230 kcal par verre, soit l’équivalent d’une cuillère de mayonnaise. Une vraie bombe calorique. Pour l’alléger, on peut diviser les alcools par deux, ajouter plus de glace et un peu de cola ou passer à une version sans alcool. Et l’on garde en tête que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.