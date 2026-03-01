Potiron, potimarron ou butternut : ce choix que presque tous ratent et qui ruine vos soupes et gratins

Au marché d’automne, la différence entre potiron, potimarron et butternut change tout dans l’assiette. Quels choix faire pour sauver soupes, purées et gratins ?

Sur l’étal du marché, tout semble se ressembler : grosses boules orange, petites courges rouge vif, poires beiges prêtes pour la soupe du soir. Pourtant, la vraie différence entre potiron, potimarron et butternut apparaît dès la cuisson, entre soupe soyeuse, purée dense ou cubes rôtis qui se tiennent. Avec plus de 235 246 tonnes de courges produites en France en 2024, le choix ne manque pas.

Beaucoup se retrouvent pourtant avec une soupe trop liquide ou un gratin qui baigne, sans toujours comprendre ce qui s’est joué entre la variété choisie, sa maturité et la cuisson. Derrière le simple mot courge, certaines chairs sont gorgées d’eau, d’autres plus farineuses ou très lisses. Savoir qui fait quoi change vraiment la vie en cuisine.

Potiron, potimarron, butternut : coup d’œil et texture à cru

Visuellement, le potiron est la grosse courge un peu aplatie, à peau orange ou rouge-orangé, issue des Cucurbita maxima. Le potimarron, plus petit, ressemble à une grosse figue bien ronde, de couleur orange vif à rouge brique. La butternut, elle, se repère à sa forme de poire beige, avec un long col plein de chair : c’est une courge musquée, de l’espèce Cucurbita moschata.

Ces trois courges d’hiver contiennent beaucoup d’eau, mais pas dans les mêmes proportions. Le potiron a une chair souvent plus humide et peut devenir spongieux ou rendre beaucoup de liquide, surtout après congélation ou cuisson à l’eau. Le potimarron est plus dense, avec une peau fine qui se mange après cuisson, très pratique les soirs pressés. La butternut possède une peau épaisse, à éplucher le plus souvent, et une chair régulière, facile à tailler en dés.

Goût et fondant : du plus neutre au plus gourmand

Côté goût, le potiron offre une saveur douce et ronde, avec une sucrosité modérée. Il accepte volontiers curry, muscade, gingembre ou ail rôti, et laisse les épices prendre la vedette. Le potimarron a au contraire beaucoup de personnalité : sa note de châtaigne, parfois évoquée comme une saveur noisette, donne un velouté très gourmand même avec peu d’ingrédients. La butternut est douce, légèrement beurrée, et caramélise facilement au four.

Pour une soupe crémeuse qui se tient sans beaucoup de crème, le potimarron fait souvent la course en tête. La butternut marche très bien en purée lisse ou en dés rôtis avec pois chiches, oignons, feta ou épices douces, y compris pour les enfants. Le potiron, plus neutre, sert de toile de fond idéale quand on veut que le fromage, les herbes ou les toppings croustillants dominent le bol.

Soupe, purée, gratin : tirer parti des forces de chaque courge

En cuisine, chaque courge a son terrain de jeu favori. Le potiron aime les préparations mixées, le potimarron les textures velours, la butternut les plats rôtis. Pour aller vite, on peut garder ce repère :

Soupe familiale légère : surtout potiron .

. Velouté épais ou tarte salée : potimarron .

. Cubes rôtis, gratin qui se tient : butternut.

Quand le potiron rend trop d’eau en soupe ou en purée, on laisse frémir à découvert pour concentrer, puis on ajoute une pomme de terre ou des lentilles corail mixées. Pour un gratin, on précuit les morceaux au four et on épaissit l’appareil avec fécule ou chapelure.