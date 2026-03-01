Viande au congélateur : ce tableau de durées de conservation à ne plus ignorer sous peine de gâcher tout votre stock

Congélateur plein, dates effacées : jusqu’à quand ces morceaux de viande restent-ils vraiment fiables à -18 °C ? Ce guide répond, tableau à l’appui, avant le prochain repas.

Le tiroir du congélateur rempli de barquettes de viande rassure beaucoup de foyers. On pense parfois qu’une fois congelée, la viande se garde sans limite, prête pour un dîner de dernière minute des mois plus tard.

En réalité, la durée de conservation de la viande au congélateur dépend du type de viande, de la découpe, mais aussi de l’emballage et de la température réelle du congélateur, en général autour de -18 °C. Et entre viande rouge, volaille, viande hachée ou abats, les écarts sont parfois surprenants.

Durée de conservation de la viande au congélateur : ce que changent type et découpe

Le froid très intense bloque presque l’activité des bactéries, mais il ne l’annule pas totalement et n’empêche pas la viande de se dessécher ni les graisses de rancir. Les durées ci-dessous correspondent à une viande fraîche, congelée rapidement, dans un congélateur domestique à -18 °C avec un emballage qui limite l’air, pour éviter les fameuses brûlures de congélation qui laissent des zones blanchâtres et sèches.

Un gros rôti de bœuf supporte bien la congélation : moins de surface exposée, donc une qualité qui reste correcte jusqu’à 10 à 12 mois. Des steaks fins ou des émincés de bœuf se gardent moins longtemps, tout comme le porc ou l’agneau. La volaille perd plus vite en moelleux, surtout si la peau touche l’air. La viande hachée est la plus fragile, car toute la surface est en contact avec l’oxygène. Les abats, eux, voient très vite leur texture et leur odeur changer.

Tableau de durée de conservation de la viande au congélateur à -18 °C

Voici les durées recommandées pour une qualité optimale, dans un congélateur en bon état. Au-delà, la viande n’est pas forcément dangereuse, mais goût et texture se dégradent nettement.

Type de viande Exemple de pièce Durée conseillée Viande rouge Bœuf rôti, morceaux à braiser 8 à 12 mois Viande rouge Bœuf steaks, émincés 6 à 10 mois Porc Rôti, côtes, morceaux 4 à 8 mois Agneau Gigot, épaule, côtelettes 6 à 10 mois Volaille Poulet, dinde entiers 8 à 12 mois Volaille Morceaux de poulet ou de dinde 6 à 9 mois Volaille grasse Canard, oie en morceaux 4 à 6 mois Lapin Morceaux 6 à 9 mois Viande hachée Bœuf, porc, mélange crus 2 à 4 mois Saucisses crues Chipolatas, merguez… 1 à 3 mois Charcuterie Tranches, lardons 1 à 2 mois Abats tendres Foie, rognons, ris, cervelle 1 à 3 mois Abats gélatineux Langue, joues 3 à 6 mois Os à bouillon Avec un peu de viande 4 à 6 mois

Congélateur et viande : bien congeler et décongeler pour respecter ces durées

Avant de congeler, fractionnez en portions adaptées aux repas, emballez au plus près de la viande (film alimentaire puis sac congélation, voire sous vide) et chassez l’air. Écrivez sur chaque sachet le type de viande et la date. Placez les nouvelles pièces au fond et finissez d’abord les plus anciennes pour ne pas dépasser ces durées théoriques.

La décongélation se joue aussi sur la sécurité. La zone de 4 à 60 °C est propice à la prolifération des bactéries, donc on évite le plan de travail. Voici les méthodes les plus fiables :

au réfrigérateur, lentement, sur 12 à 24 heures selon la taille ;

dans un sac fermé plongé dans l’eau froide, en changeant l’eau régulièrement ;

au micro-ondes en mode décongélation, avec cuisson immédiate derrière.