Si vous faites encore des lasagnes le soir, vous n’avez pas goûté ce gratin express au reblochon

Entre deux journées chargées, ce gratin express au reblochon promet le même réconfort qu’un grand plat de lasagnes, sans la corvée de montage. En 25 minutes chrono, il transforme un simple soir de semaine en repas de fête familiale.

Quand ce gratin sort du four, l’air se charge d’un parfum de reblochon fondu, d’oignon qui confit doucement et de champignons grillés. La surface est dorée, les bords croustillent, et dessous la cuillère rencontre un cœur crémeux, presque coulant.

On repense alors aux soirs de semaine passés à monter des lasagnes, plaques de pâte, béchamel et sauce à surveiller. Avec ce gratin express au reblochon, même générosité, mais en version minute : une seule poêle, un plat, 25 minutes et tout le monde en redemande.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 plaques de ravioles du Dauphiné (≈ 240 g)

✅ 1 reblochon de Savoie AOP (≈ 450 g)

✅ 350 g de champignons de Paris + 1 gros oignon jaune

✅ 25 cl de crème fraîche, beurre, huile, moutarde, muscade, sel, poivre

Pourquoi ce gratin express au reblochon remplace vos lasagnes du soir

Les ravioles du Dauphiné remplacent les plaques de pâte : déjà farcies, elles cuisent en même temps que la sauce et forment des couches fondantes sans montage. Plus de béchamel à préparer ; la crème à la muscade garde le gratin juteux.

Le reblochon de Savoie AOP, bien fait mais encore souple, apporte un goût lacté et noisette. On vérifie simplement lait, lot et DLC sur l’étiquette, surtout si Rappel Conso signale un risque de bactéries E. coli.

Pas à pas : le gratin express au reblochon en moins de 25 minutes

Tout se joue dans la poêle avant d’enfourner : oignon doucement revenu, champignons bien saisis, crème juste nappante. Ensuite, deux couches de ravioles, du reblochon dessus, et le four fait le reste.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, beurrer le plat, émincer oignon et champignons. Technique : Faire revenir l’oignon dans beurre et huile, saisir les champignons à feu vif jusqu’à évaporation de l’eau. Cuisson : Verser la crème, assaisonner, laisser frémir 2 minutes, puis alterner dans le plat ravioles et sauce. Finition : Répartir le reblochon en morceaux, croûte vers le haut, enfourner 12 à 15 minutes, finir 1 à 2 minutes sous le gril.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps global ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert Champignons saisis à feu vif, crème frémissante et reblochon croûte vers le haut suffisent à garantir un cœur fondant et un dessus gratiné. ✨ Le twist gourmand : Frotter le plat avec une gousse d’ail, déglacer les champignons d’un trait de vin blanc, finir par un peu de persil. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Entasser les champignons, noyer les ravioles sous trop de crème ou ignorer un rappel sanitaire sur le reblochon.

Comment servir, conserver et réchauffer sans perdre le fondant

On sert ce gratin brûlant, au centre de la table ou en ramequins individuels pour que chacun garde sa croûte gratinée. Une salade verte croquante à la vinaigrette moutardée apporte la fraîcheur.

Les restes se gardent 24 heures au réfrigérateur, bien couverts. Pour réchauffer, on passe à 160 °C pendant 12 à 15 minutes, puis 2 minutes à découvert pour retrouver un dessus doré.