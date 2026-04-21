Si vous faites encore des lasagnes le soir, vous n’avez pas goûté ce gratin express au reblochon
Entre deux journées chargées, ce gratin express au reblochon promet le même réconfort qu’un grand plat de lasagnes, sans la corvée de montage. En 25 minutes chrono, il transforme un simple soir de semaine en repas de fête familiale.
Quand ce gratin sort du four, l’air se charge d’un parfum de reblochon fondu, d’oignon qui confit doucement et de champignons grillés. La surface est dorée, les bords croustillent, et dessous la cuillère rencontre un cœur crémeux, presque coulant.
On repense alors aux soirs de semaine passés à monter des lasagnes, plaques de pâte, béchamel et sauce à surveiller. Avec ce gratin express au reblochon, même générosité, mais en version minute : une seule poêle, un plat, 25 minutes et tout le monde en redemande.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 plaques de ravioles du Dauphiné (≈ 240 g)
- ✅ 1 reblochon de Savoie AOP (≈ 450 g)
- ✅ 350 g de champignons de Paris + 1 gros oignon jaune
- ✅ 25 cl de crème fraîche, beurre, huile, moutarde, muscade, sel, poivre
Pourquoi ce gratin express au reblochon remplace vos lasagnes du soir
Les ravioles du Dauphiné remplacent les plaques de pâte : déjà farcies, elles cuisent en même temps que la sauce et forment des couches fondantes sans montage. Plus de béchamel à préparer ; la crème à la muscade garde le gratin juteux.
Le reblochon de Savoie AOP, bien fait mais encore souple, apporte un goût lacté et noisette. On vérifie simplement lait, lot et DLC sur l’étiquette, surtout si Rappel Conso signale un risque de bactéries E. coli.
Pas à pas : le gratin express au reblochon en moins de 25 minutes
Tout se joue dans la poêle avant d’enfourner : oignon doucement revenu, champignons bien saisis, crème juste nappante. Ensuite, deux couches de ravioles, du reblochon dessus, et le four fait le reste.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, beurrer le plat, émincer oignon et champignons.
- Technique : Faire revenir l’oignon dans beurre et huile, saisir les champignons à feu vif jusqu’à évaporation de l’eau.
- Cuisson : Verser la crème, assaisonner, laisser frémir 2 minutes, puis alterner dans le plat ravioles et sauce.
- Finition : Répartir le reblochon en morceaux, croûte vers le haut, enfourner 12 à 15 minutes, finir 1 à 2 minutes sous le gril.
Comment servir, conserver et réchauffer sans perdre le fondant
On sert ce gratin brûlant, au centre de la table ou en ramequins individuels pour que chacun garde sa croûte gratinée. Une salade verte croquante à la vinaigrette moutardée apporte la fraîcheur.
Les restes se gardent 24 heures au réfrigérateur, bien couverts. Pour réchauffer, on passe à 160 °C pendant 12 à 15 minutes, puis 2 minutes à découvert pour retrouver un dessus doré.
Sources
En bref
- 🍽️ Pour les soirs de semaine, ce gratin express au reblochon remplace les lasagnes grâce aux ravioles du Dauphiné et à une préparation simplifiée.
- 🔥 La recette repose sur une garniture rapide oignons-champignons, une sauce à la crème nappante et un gratinage au four pour obtenir un dessus doré.
- 🥗 Conseils de service, astuces de chef et rappel sur la sécurité du reblochon complètent ce plat convivial, avec des secrets qui changent à table.
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