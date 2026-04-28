Voici le cake aux pommes ultra-moelleux qui met fin aux goûters secs grâce à un trio d’ingrédients inattendu

En 15 minutes, ce cake aux pommes ultra moelleux au yaourt et au miel promet un goûter maison sans gâteau sec. Geste oublié, temps de cuisson, conservation : tout se joue en quelques détails.

L’odeur de pomme cuite et de miel qui caramélise envahit la cuisine. La croûte dore doucement, la lame du couteau révèle une mie déjà souple. On pense au goûter, mais on craint encore le gâteau sec qui s’effrite.

Ce cake aux pommes ultra moelleux change la donne : sucré juste ce qu’il faut grâce au miel, simple à préparer dans un seul saladier, et assez fondant pour rester gourmand plusieurs jours. Tout tient en quelques gestes précis ; on y va ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de farine + 1/2 sachet de levure chimique

✅ 3 œufs + 1 yaourt nature (125 g)

✅ 60 g de sucre en poudre + 4 c. à s. de miel liquide

✅ 10 cl d’huile neutre + 2 grosses pommes (Golden, Gala…) + sucre roux, cannelle, vanille, amandes en option

Les clés d’un cake aux pommes vraiment ultra-moelleux

Pour une mie ultra-moelleuse, tout repose sur le trio yaourt–huile–miel. Le yaourt apporte de l’eau, l’huile neutre de tournesol ou de colza garde la pâte souple. Le miel remplace une partie du sucre et aide à garder l’intérieur humide, même le lendemain.

Pas à pas : le cake aux pommes « tout dans un saladier »

On prépare ce cake aux pommes au yaourt et au miel sans prise de tête : on blanchit d’abord les œufs avec le sucre, puis on ajoute l’appareil yaourt–miel et l’huile. Enfin, farine tamisée, levure chimique et pommes rejoignent la pâte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Huiler et fariner le moule ou le chemiser. Peler les pommes, ôter le cœur, couper en dés, lamelles ou râpées. Technique : Dans un saladier, blanchir les œufs avec le sucre. Ajouter yaourt, huile et miel pour un appareil lisse, puis incorporer farine tamisée et levure chimique sans insister. Cuisson : Incorporer les pommes, moitié râpées moitié en dés, puis verser la pâte dans le moule. Saupoudrer de sucre roux et d’amandes si envie, enfourner 35 à 40 minutes, jusqu’au test du couteau sec. Finition : Laisser tiédir 10 à 15 minutes dans le moule, puis démouler sur grille. Napper aussitôt de miel, laisser refroidir avant de couper de belles tranches.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & difficulté 15 min + 35–40 min, très facile 🔍 Le secret de l’expert Le yaourt apporte eau et protéines qui retiennent l’humidité ; l’huile reste fluide au froid et le miel hygroscopique garde le cake tendre. ✨ Le twist gourmand : Râper la moitié des pommes, garder le reste en dés fondants, puis finir par un nappage au miel chaud parfumé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas battre après la farine, ne pas surcuire, ne pas démouler brûlant : trois gestes qui assèchent la mie.

Comment garder ce cake ultra-moelleux plusieurs jours

Une fois refroidi sur grille, on garde le cake à température ambiante, enveloppé dans un torchon ou une boîte hermétique. Il reste moelleux deux à trois jours ; ensuite, on toaste simplement les tranches pour relancer le fondant.