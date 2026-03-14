Assurance chat : vous ignorez sa race ? Cette condition oubliée peut tout faire capoter au moment du sinistre

Chat trouvé ou adopté sans papiers, formulaire d’assurance en main, la case « race » vous bloque. En France, depuis 2024, d’autres éléments pèsent bien plus que ce détail.

Un chaton trouvé au pied de l’immeuble, un adulte adopté au refuge, aucun papier, aucune indication claire sur ses origines. L’euphorie passée, la question pratique arrive vite : comment le protéger sans exploser le budget vétérinaire si vous ne connaissez pas sa race ? La fameuse case « race » des formulaires d’assurance chat sans race peut alors faire hésiter.

L’idée circule encore que seuls les chats de race, inscrits au LOOF avec un pedigree en règle, intéressent les assureurs. Or le marché français est dominé par les chats dits de gouttière ou « type européen ». La vraie question n’est donc pas l’arbre généalogique, mais ce que les assureurs regardent réellement pour accepter un contrat.

Assurance chat sans race : le pedigree compte beaucoup moins qu’avant

Les contrats donnaient autrefois la priorité aux animaux de race bien identifiés. Cette approche a changé, car la grande majorité des félins de compagnie en France n’ont pas de race définie. Les compagnies couvrent aujourd’hui aussi bien un Maine Coon primé qu’un simple « type européen » au pelage tigré, avec les mêmes garanties, plafonds de remboursement et niveaux de prise en charge.

Les textes récents indiquent qu’à partir de 2024, la plupart des assureurs acceptent d’assurer un chat ou un chien sans race reconnue dès lors qu’il est identifié par puce électronique ou tatouage et que sa santé a été validée par un vétérinaire. La race ne revient alors qu’à la marge, surtout pour gérer quelques maladies génétiques propres à certaines lignées.

Ce que les assureurs vérifient vraiment pour un chat de gouttière

Premier filtre : l’identification par puce électronique ou, plus rarement, par tatouage. Les assureurs la rendent obligatoire, car elle relie le chat au fichier national, lui donne une existence légale et le rattache à votre foyer. Sans identification, le chat n’est tout simplement pas éligible aux remboursements prévus par le contrat.

Viennent ensuite quelques critères médicaux, souvent identiques quel que soit le type de chat. Les assureurs rappellent par exemple que les maladies déjà présentes avant la souscription ne sont généralement pas couvertes. Pour accepter un contrat, ils demandent en pratique :

un certificat de bonne santé ou un historique médical récent établi par un vétérinaire ;

un carnet de vaccinations à jour pour les maladies visées dans le contrat ;

un âge compatible avec leurs conditions, certains acteurs acceptant les chats dès 6 semaines.

Quel budget pour assurer un chat dont la race est inconnue

Le coût dépend surtout de la formule choisie et non du pedigree. Une simulation réalisée pour une femelle Maine Coon pucée de 5 ans montre par exemple qu’une formule économique, centrée sur les accidents, affiche un remboursement de 50 à 70 %, un plafond annuel d’environ 1 000 à 2 000 € et une cotisation comprise entre 3,22 et 24,89 € par mois.

Les offres intermédiaires, qui couvrent aussi les maladies, montent en général à 70 voire 85 % de remboursement, avec des plafonds jusqu’à 3 000 € et des prix compris entre 10,22 et 51,26 € mensuels dans cet exemple. Les formules premium, elles, grimpent jusqu’à 90 voire 100 % de prise en charge, avec des plafonds autour de 2 500 € ou plus.