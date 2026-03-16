Enfant trop responsable : ce coût invisible que vous risquez de payer longtemps à l'âge adulte

Enfant « pilier » hier, adulte épuisé aujourd’hui : la parentification de l’enfant laisse souvent des blessures invisibles. Comment ce rôle trop lourd se construit-il au sein de la famille et que reste-t-il des années après ?

Il y a ces enfants qu’on félicite pour tout : si sages, si mûrs, si responsables que la famille entière semble tenir sur leurs épaules. On les voit préparer le dîner, rassurer un parent épuisé, gérer les devoirs ou les disputes pour que la maison reste calme. De l’extérieur, cela ressemble à une grande maturité. Dedans, c’est souvent une enfance mise entre parenthèses.

Les psychologues ont donné un nom à ce scénario discret mais fréquent : la parentification. L’enfant y devient le pilier émotionnel ou logistique du foyer, là où ce rôle devrait revenir aux adultes. Pendant un temps, tout le monde y gagne. Puis, des années plus tard, la facture psychique tombe, souvent sans que l’on comprenne d’où elle vient.

Parentification : quand l’enfant devient le pilier du foyer

Au début des années 1970, le psychologue Ivan Boszormenyi-Nagy décrit la parentification comme une inversion des rôles parent-enfant. Jean-François Le Goff la fera connaître en France avec son livre L’enfant, parent de ses parents. L’enfant parentifié, parfois qualifié d’enfant thérapeute ou d’enfant béquille, prend soin du moral, de l’organisation et parfois même de la survie de sa famille, bien au-delà de ce qui est adapté à son âge.

Les spécialistes distinguent une parentification instrumentale (courses, repas, gestion des petits frères et sœurs, papiers) et une parentification émotionnelle (confident d’un parent, médiateur de couple, soutien permanent). Donner quelques tâches pour apprendre l’autonomie reste sain. Le basculement survient quand l’enfant porte une véritable charge mentale : il surveille les humeurs, anticipe les crises, renonce à ses propres besoins pour que tout tienne debout.

À l’âge adulte, un faux-self solide… et un intérieur épuisé

Devenus grands, ces anciens enfants responsables ont souvent du mal à répondre à une question simple : ce qu’ils veulent vraiment pour eux-mêmes. Ils ont appris à s’oublier. Leur corps encaisse, leur tête calcule en permanence pour tout le monde, mais leurs besoins restent flous. Cela nourrit un faux-self très performant : personne ne voit la fatigue, l’anxiété, parfois les troubles du sommeil ou les colères rentrées.

Sur le plan affectif, beaucoup développent un syndrome du sauveur. Ils choisissent des partenaires ou des amis en détresse, se sentent obligés d’être disponibles, rassurants, solides. Donner devient leur façon d’exister. Le déséquilibre s’installe : ils écoutent, conseillent, réparent, tout en ayant un mal fou à demander de l’aide ou à dire non, jusqu’à l’épuisement ou au ressentiment silencieux.

Se libérer de ce rôle d’adulte précoce

Le premier pas consiste à mettre des mots sur son histoire : reconnaître qu’il y a eu parentification, que l’on a porté plus que sa part, sans pour autant accuser qui que ce soit. Beaucoup d’adultes parentifiés passent aussi par un retour au corps pour repérer leurs limites, avec des outils simples :

un journal émotionnel où noter chaque soir ce qu’on a ressenti dans la journée ;

un body scan, pour repérer où la tension s’accumule ;

un auto check-in régulier : se demander ce dont on a besoin maintenant.

Vient ensuite l’apprentissage des frontières : choisir ce qu’on accepte de faire ou d’écouter, sans tout prendre en charge, même avec ses parents. Une thérapie des schémas ou un travail sur l’enfant intérieur aide à détricoter ces réflexes de sauvetage. Au fond, il s’agit d’offrir enfin du repos à cet enfant sérieux d’hier, et de lui donner le droit d’être, parfois, simplement porté à son tour.

Sources Science et Vie

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