Plaid-lettres

Matériel - 1 couverture en laine de 3 x 2 m environ- 1 ruban velours bleu - 1 écheveau de fil bleu numéro 25- 1 toile de coton de 1,50 x 1 m- Ouate de garnissage 1,50 x 2 m- 1 paire de ciseaux - 1 machine à coudre 1/Coupez la couverture en deux morceaux égaux. Superposez les 3 morceaux couverture + ouate + couverture.

2/ Bâtissez avec des épingles tout autour. Sur une bande de toile de coton pliée en deux, dessinez des lettres et coupez-les. 3/ Bâtissez avec de la ouate au milieu. 4/ Cousez à la machine le plaid et les lettres. 5/ Cousez les lettres sur le plaid avec une grosse aiguille et du fil coloré.

6/ Cousez à la machine le ruban de velours autour du plaid polaire.