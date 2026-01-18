Plaid-lettres

Plaid lettresMis à jour le 18 janvier 2026
Une invitation à la détente... Quand l'automne est presque là avec ses premiers frissons, vite, à vos machines à coudre... Confectionnez la couverture qui vous enveloppera chaudement pour des instants de bien-être.
Matériels
Matériel - 1 couverture en laine de 3 x 2 m environ- 1 ruban velours bleu - 1 écheveau de fil bleu numéro 25- 1 toile de coton de 1,50 x 1 m- Ouate de garnissage 1,50 x 2 m- 1 paire de ciseaux - 1 machine à coudre 1/Coupez la couverture en deux morceaux égaux. Superposez les 3 morceaux couverture + ouate + couverture.
2/ Bâtissez avec des épingles tout autour. Sur une bande de toile de coton pliée en deux, dessinez des lettres et coupez-les. 3/ Bâtissez avec de la ouate au milieu. 4/ Cousez à la machine le plaid et les lettres. 5/ Cousez les lettres sur le plaid avec une grosse aiguille et du fil coloré.
6/ Cousez à la machine le ruban de velours autour du plaid polaire.