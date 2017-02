Le Carnaval est l’occasion de fêtes et de défilés colorés, dans de nombreux pays.

Le Carnaval est l’occasion de fêtes et de défilés colorés, dans de nombreux pays.

Le tour du monde des 10 plus beaux carnavals

Le tour du monde des 10 plus beaux carnavals Le Carnaval est l’occasion de fêtes et de défilés colorés, dans de nombreux pays.

La plupart du temps, c’est une période qui débute après l’Epiphanie et qui prend fin à son point culminant lors du Mardi Gras. Il tire son origine de fêtes antiques où, au cours de l’hiver et pour fêter l’arrivée du printemps, les hommes renversaient les ordres établis pour de grandes libations, parfois excessives. Quant à la tradition de se masquer, on en retrouve les prémices jusque dans la Préhistoire.

L’Eglise Catholique a très tôt repris à son compte ces traditions pour les intégrer à son propre calendrier. Juste avant l’entrée des pratiquants dans la période de Carême, cela permet une occasion de laisser-aller « autorisé » bienvenue.

Voici les 10 carnavals les plus célèbres autour du monde.