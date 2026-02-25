B&M pris d’assaut : cette lampe Stranger Things à moins de 10 € vendue bien plus cher ailleurs affole les rayons

Chez B&M France, une lampe torche Stranger Things à 7,49 € affole les rayons et les réseaux. Entre bon plan technique et futur collector, la course vient à peine de commencer.

Dans les allées de B et M, les chariots se remplissent d’un objet plutôt inattendu : une simple lampe torche. Pas un nouveau gadget high-tech, mais une torche au look rétro, inspirée de l’univers de la série Stranger Things, qui déclenche une vraie petite fièvre en magasin en France. Une scène presque surréaliste.

Il faut dire que l’enseigne discount a mis la main sur une pièce sous licence officielle, transformée en bon plan presque irréel. Cette lampe torche Stranger Things B et M, signée Energizer, s’affiche à moins de dix euros, avec des détails de véritable objet de collection. Résultat : elle disparaît des rayons à vue d’œil, et la chasse est lancée.

Une lampe torche qui met le feu aux rayons de B et M

Depuis son arrivée en fin d’hiver, les palettes de cette torche sont vidées en quelques heures dans certaines enseignes. Le bouche-à-oreille joue à plein : des vidéos circulent sur les réseaux, les groupes de fans partagent la référence, et, en magasin, on voit des clients en glisser deux ou trois d’un coup dans leur caddie.

Dans ce contexte, les stocks fondent comme neige au soleil. B et M, pourtant habitué aux opérations coup de poing, peine à suivre le rythme de cette demande portée par la nostalgie des années 80. D’un magasin à l’autre, la situation change : Brest ou Roques affichent encore du stock via le Click et Collect, quand d’autres points de vente sont déjà à sec.

Que cache vraiment la lampe torche Stranger Things à 7,49 € ?

Derrière le prix affiché à 7,49 € TTC, dont 0,96 € d’éco-participation, se cache une vraie lampe de terrain. Ce modèle LED de 150 lumens éclaire jusqu’à 90 mètres, avec une autonomie pouvant atteindre 80 heures. La coque robuste et la protection IPX4 résistent aux projections d’eau, la lentille est annoncée incassable et elle fonctionne avec des piles de type D, fournies selon les packs.

Côté style, on est en plein à Hawkins. La lampe affiche le logo du Laboratoire national de Hawkins et l’habillage spécial « Demogorgon hunting », comme si elle sortait directement de la série Stranger Things. Le packaging Energizer invite même à « poursuivre le Demogorgon », avec trois énigmes, un message en code Morse gravé sur le corps et un compartiment secret à ouvrir : une vraie édition limitée, référencée 527075 chez B et M.

Un bon plan à prix dérisoire… mais une vraie chasse au trésor

Affichée à 7,49 € chez B et M, cette torche se vend pourtant autour de 25 à 30 € sur plusieurs sites en ligne pour le même modèle Energizer. Une autre lampe Stranger Things décorative de type gaming LED tourne, elle, autour de 15,99 €. De quoi expliquer pourquoi ces goodies, décrits comme « inutiles donc rigoureusement indispensables » par le site Idboox, partent si vite : mieux vaut contrôler la disponibilité via le Click et Collect et fouiller les rayons Outillage et Accessoires avant qu’il ne soit trop tard.