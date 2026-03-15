À moins de 60 €, ce tabouret de bar Centrakor au look factory fait de l’ombre aux grandes enseignes

À moins de 60 €, le tabouret de bar VLADI repéré chez Centrakor promet un look rétro factory digne des grandes enseignes pour votre coin cuisine. Avant d’en faire la pièce maîtresse de votre bar, quelques détails pratiques et conditions d’achat méritent pourtant d’être examinés.

Aménager un coin bar chez soi fait souvent rêver, jusqu’au moment où l’on regarde le prix des tabourets de bar dans les grandes enseignes. Entre modèles design et finitions tendance, la note grimpe vite, surtout si l’on en veut deux ou trois alignés autour d’un îlot. Résultat : beaucoup renoncent ou se rabattent sur des sièges moins inspirants.

Dans ce contexte, Centrakor tire son épingle du jeu avec un modèle repéré par les accros de déco : le tabouret de bar VLADI marron. Affiché à 59,99 €, dont 1,21 € d’éco-participation, il promet un look rétro factory, un mix métal et bois et une assise effet cuir très actuelle. Reste à voir pourquoi il intrigue autant.

Tabouret de bar VLADI : le petit prix Centrakor qui a tout d’un grand

Visuellement, le VLADI joue à fond la carte atelier avec son piètement en métal, son plateau façon bois et son revêtement en polyuréthane à l’effet cuir. La silhouette reste simple et droite, ce qui lui permet de s’intégrer aussi bien dans une cuisine blanche très contemporaine que dans une pièce plus vintage. Un seul tabouret suffit déjà à changer l’atmosphère autour du plan.

Son ADN est clairement industriel : on pense aux ambiances de loft et de bistrot chic que l’on associe souvent aux grandes enseignes de meuble. Sauf qu’ici, le ticket d’entrée reste raisonnable, même si l’on en prend deux ou trois. L’effet waouh est là, sans avoir l’impression de payer un supplément juste pour une marque.

Dimensions, confort et entretien : ce que propose vraiment ce tabouret Centrakor

Sur le papier, le VLADI affiche des dimensions de 42 x 95 x 44 cm, avec une hauteur d’assise de 73 cm pensée pour les tables hautes et les comptoirs de cuisine. Les barres repose-pieds, situées à environ 24,5 cm du sol, offrent un appui confortable pour les jambes, ce qui compte quand on reste attablé un long moment.

L’assise en polyuréthane à effet cuir se nettoie simplement avec un coup d’éponge, pratique pour un usage quotidien entre café du matin et apéritif improvisé. Le tabouret est à monter soi-même, en assemblant la structure puis l’assise avant de vérifier la stabilité au sol. Son format compact évite d’alourdir visuellement l’îlot tout en restant suffisamment présent.

Avant d’adopter le tabouret de bar VLADI : points pratiques à garder en tête

Avant l’achat, il faut surtout vérifier que le plateau n’est ni trop bas ni trop haut par rapport aux 73 cm d’assise. L’idée est de pouvoir croiser les jambes sans buter sous le plan. On regarde aussi la largeur disponible pour que chacun soit à l’aise si l’on aligne deux ou trois tabourets autour du bar.

Quelques avis récents sur différents magasins Centrakor évoquent aussi des retours transformés en avoir, parfois valable un an, plutôt qu’un remboursement classique, ou des cartes cadeaux refusées car jugées périmées. D’où l’intérêt de demander les conditions en caisse et de conserver soigneusement ticket ou carte, histoire de profiter du VLADI l’esprit tranquille.