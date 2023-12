Acheter du café « made in France », est-ce possible ?

Qui ne s’est jamais senti perdu devant l’offre du rayon « café » au supermarché ? Malheureusement, les torréfacteurs se font de plus en plus rares en France et avec l’arrivée des machines à dosettes sur le marché, il est difficile de trouver un café de qualité de fabrication locale et artisanale. Pourtant, nous allons voir qu’il reste des torréfacteurs en France qui proposent une sélection de cafés de bonne qualité.

Qu’est-ce que du café « made in France » ?

Tout le monde sait que le café ne pousse pas en France. En effet, les caféiers ont besoin de conditions climatiques particulières pour pousser et produire des « cerises » qui ne sont pas réunies dans un climat tempéré comme le nôtre. Qu’entend-on alors par « café made in France » ? Pour être dégustées sous la forme qu’on lui connait, les graines de café doivent être préparées et torréfiées. Après avoir importé des grains de café d’origine diverse, les torréfacteurs français vont fabriquer le café que nous allons consommer. C’est en ce sens que s’entend le « café made in France ». Certains torréfacteurs à l’instar de café privilège ont plus de 50 ans d’expérience dans ce domaine. Cette entreprise, située à Marquette-Lez-Lille, propose une gamme de 5 cafés et 1 café décaféiné, ainsi qu’une gamme de thés et d’infusions bio. Aujourd’hui, avec son site web, Café Privilège est devenu l’un des leaders de la vente de café en ligne.

L’histoire de Café Privilège

C’est dans le Nord de la France (actuellement les Hauts de France), plus précisément à Marquette-Lez-Lille que Café Privilège voit le jour. À l’origine, en 1972 l’entreprise crée et commercialise son café qu’elle appelle aujourd’hui le « Classique » et qui figure toujours parmi ses best-sellers. Au cours des 50 années qui ont suivi, Café Privilège est venu étoffer son offre avec d’autres saveurs que la marque propose désormais sur sa boutique en ligne.

Quelles sont les différentes variétés de café proposées par Café Privilège ?

Comme nous l’avons dit plus haut, la marque propose d’abord son grand « Classique » qu’elle torréfie en France depuis 1972. Il s’agit d’un mélange de grains importés d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale. Par la suite, 4 autres mélanges ont rejoint la boutique :

Les notes de Bahia : il s’agit d’un café 100 % arabica dont les grains ont été importés du Brésil pour être préparés dans le nord de la France. Il développe au nez et au palais des saveurs douces et fruitées.

Bien entendu, Café privilège propose son grand « Classique » en version décaféiné.

Dans quel conditionnement trouve-t-on les différentes versions du Café Privilège ?

Pour convenir à toutes les machines à café ou toutes les cafetières, Café Privilège propose ses cafés dans différents conditionnements.

Café Privilège en grains : le café en grain convient aux machines à café automatiques dotées d’un moulin, mais aussi à toutes les autres machines avec percolateur et toutes les autres cafetières (cafetières à filtre, cafetières à poussoir, cafetières italiennes…), si l’on a un moulin. Les conditionnements en grains sont adaptés pour conserver au mieux les arômes du café. On trouve le grand « Classique » et également l’Expresso.

Quels sont les engagements de la marque ?

Pour commencer, l’entreprise Café Privilège n’a pas attendu les dernières normes de contrôle de qualité pour s’assurer de la provenance et de la traçabilité des graines de café qu’elle importe. Elle vérifie notamment la conformité des modes de production aux valeurs qu’elle s’est fixées. Ce contrôle de qualité vaut aussi pour les producteurs de café avec lesquels elle travaille, les intermédiaires, mais aussi les ateliers de torréfaction en France.