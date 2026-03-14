Adieu terracotta et vert sauge : voici la teinte tendance 2026 qui illumine vos pièces les plus sombres sans travaux

Terracotta et vert sauge ont fini par plomber votre salon ou votre couloir orientés au nord. Cette nouvelle teinte jaune beurre promet d’y faire entrer une lumière inattendue.

Pour beaucoup de salons et de couloirs, même les premiers rayons du printemps ne changent pas grand-chose : la pièce reste sombre, un peu plombée, comme si les murs absorbaient tout. Pendant des années, on a cru qu’il suffisait d’ajouter une couleur forte pour lui donner du caractère. Le risque, c’était de la rendre encore plus fermée.

Après le boom de la terracotta et du vert sauge, une nouvelle nuance douce s’impose dans les collections de peinture printemps 2026 des grandes marques comme Dulux, Farrow and Ball ou Tollens. Ce jaune beurre promet de transformer les pièces sombres en espaces baignés d’une lumière presque naturelle, sans gros travaux ni changement de mobilier.

Terracotta, vert sauge : quand les anciennes stars assombrissent vos pièces

Terracotta et vert sauge ont régné pendant deux ans sur nos murs, appréciés pour leur côté chaleureux ou végétal. Sur un mur de salon bien exposé, ces teintes fonctionnent encore très bien. Dans une pièce peu éclairée, en revanche, leurs pigments sourds absorbent la lumière, les angles paraissent plus lourds et la surface se réduit visuellement.

Beaucoup de foyers se retrouvent donc avec un couloir ou une chambre au nord décorés dans ces couleurs, mais toujours trop sombres au quotidien. La tendance actuelle va vers des nuances durables, apaisantes et faciles à vivre, qui clarifient l’espace au lieu de le surcharger. C’est exactement la place que vient prendre le jaune beurre, pensé comme un neutre chaleureux plutôt qu’une couleur forte de plus.

Jaune beurre : le nouveau neutre lumineux pour les pièces orientées au nord

Techniquement, le jaune beurre se situe entre un crème chaud et un jaune paille très doux, proche des références RAL 1015 à 1014. Ni blanc, ni beige, ni vraiment jaune, il enveloppe la pièce d’un halo doré qui reste discret. Son atout majeur tient à sa capacité à capter la moindre clarté et à la renvoyer, ce qui donne immédiatement une impression de volume supplémentaire.

Dans une pièce orientée au nord, où la lumière est froide et diffuse, cette teinte réchauffe l’atmosphère sans virer au jaune citron. Avant de se lancer, on peut peindre un carré de 50 x 50 cm sur le mur le plus visible : le matin, la couleur paraît plus crémeuse, puis elle prend des reflets dorés en fin d’après-midi. Pour éviter toute saturation, il suffit de réserver le mur d’accent au pan situé face à la fenêtre et de garder les autres parois en blanc cassé. Des meubles en bois clair, du rotin et du lin lavé prolongent cet effet très apaisant, surtout dans les petits volumes.

Adopter le jaune beurre chez soi : un plan d’action en une demi-journée

Limiter la couleur à un seul pan de mur permet de boucler le projet en une demi-journée. On applique d’abord une sous-couche blanche bien opaque. Puis deux couches de peinture au rouleau 18 cm, en passes croisées, en laissant environ quatre heures de séchage entre chaque passage.