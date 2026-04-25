Après 60 ans, les psychologues préviennent : tant que vous gardez ce poids invisible, impossible de rester belle

À plus de 60 ans, certaines femmes s’alourdissent tandis que d’autres semblent s’illuminer malgré les épreuves. Et si la clé se jouait loin des crèmes et des régimes ?

À l’heure où les crèmes anti‑âge se multiplient, beaucoup de femmes de plus de 60 ans se demandent comment garder un visage lumineux malgré les rides, la fatigue et les soucis. Certaines semblent s’éteindre en quelques années, d’autres paraissent soudain plus légères après un divorce, une retraite ou un deuil traversé. Leur secret ne se trouve pas dans une nouvelle routine beauté, mais dans quelque chose de bien moins visible.

De plus en plus de psychologues parlent de kilos émotionnels ou de poids émotionnel pour décrire ce fardeau intérieur qui finit par se voir sur le corps et sur le visage. La psychologue Hara Estroff Marano rappelle que « Vieillir n’est pas ce que vous croyez ! », car l’âge apparent dépend aussi de ce que l’on a réussi à déposer en chemin : rancœurs, culpabilités, charges familiales. Après 60 ans, se libérer de ces poids peut transformer la beauté plus sûrement qu’un lifting.

Kilos émotionnels : quand les émotions se voient sur le corps et le visage

Pour PasseportSanté, les kilos émotionnels correspondent à une prise de poids liée à des prises alimentaires qui répondent aux émotions plutôt qu’à la faim : stressée, fatiguée, contrariée… vous mangez. La naturopathe Natacha Duhaut résume ce mécanisme en expliquant que « Les kilos émotionnels ne disparaissent pas avec un régime classique, car ils ne viennent pas de l’assiette ». Selon TF1 Info, environ 15 % des Français sont obèses et 32 % en surpoids, et une partie de ces kilos a cette origine émotionnelle.

Ce poids se lit aussi sur les traits. Front plissé en permanence, mâchoire serrée, regard éteint trahissent des émotions non digérées. Le psychologue Tyler Woods rappelle que « Votre image corporelle englobe vos perceptions, croyances, sentiments, pensées et actions liées à votre apparence physique ». Une étude menée chez des hommes de 40 à 75 ans a montré que plus d’optimisme, d’estime de soi et de satisfaction relationnelle est associé à un visage perçu comme plus jeune, via une meilleure santé mentale.

Après 60 ans, libérer le poids émotionnel pour rester belle

Autour de 60 ans, les charges émotionnelles se cumulent : rôle d’aidante auprès de parents ou d’un conjoint malade, départ des enfants, deuils, sentiment d’invisibilité sociale. Le stress chronique augmente le cortisol, ce qui favorise le stockage des graisses, surtout abdominales. Natacha Duhaut rappelle que « Les kilos s’accumulent, non pas parce que vous manquez de volonté, mais parce que votre corps stocke cette douleur non digérée. Littéralement ». Les régimes répétés ne font qu’ajouter frustration et honte.

La sortie passe par la libération progressive : thérapie, groupes de parole, apprentissage des limites avec des proches toxiques. Une étude de l’Université de Pennsylvanie montre que les personnes qui s’acceptent dans leur corps perdent plus de poids et le maintiennent mieux que celles qui se battent contre lui. Natacha Duhaut en tire ce mantra : « L’amour de soi, meilleur coach minceur que la culpabilité ! ». Le chercheur Tzvi Ganel rappelle même que « Les visages souriants sont perçus comme plus âgés que les visages neutres des mêmes personnes » : l’enjeu n’est donc pas de coller un sourire forcé, mais de détendre des tensions réelles.

Trois gestes quotidiens pour alléger ses kilos émotionnels

Premier geste : le journal des émotions. La septuagénaire décrite dans Vegoutmag commence chaque journée en écrivant ses soucis pour qu’ils restent sur le papier, pas sur son front. Dix minutes le matin où vous notez ce que vous ressentez et à quel moment vous avez mangé sans faim suffisent pour repérer vos déclencheurs. Psychologue.net décrit ce schéma pensée → émotion → nourriture comme le cœur des kilos émotionnels.

Deuxième geste : le rituel STOP émotionnel (s’arrêter, respirer trois fois, observer l’émotion, proposer une alternative comme appeler une amie ou sortir marcher). Troisième geste : préparer un petit « kit SOS émotions » avec tisane apaisante, playlist réconfortante, carnet et photos qui vous font du bien, à attraper avant le paquet de gâteaux. Si malgré tout les compulsions ou la tristesse persistent, consulter un psychologue, un médecin ou un thérapeute formé permet d’alléger ce poids émotionnel… et de laisser enfin votre visage respirer ce nouvel espace intérieur.