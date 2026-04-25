Ne montrez surtout pas ce banc de jardin Leroy Merlin : il va métamorphoser votre extérieur et rendre vos voisins jaloux

Ce banc de jardin Leroy Merlin 2 places en acacia avec coussins blanc crème s’arrache déjà en exclusivité web autour de 200 €. Pourquoi ce petit canapé outdoor affole-t-il autant les voisins ce printemps ?

La scène est bien connue : les premières soirées douces arrivent, on ressort le vieux banc en plastique qui a jauni, et tout le monde jette un œil par-dessus la haie pour comparer. Sauf que cette année, un modèle bien particulier risque de déclencher les regards insistants… et les invitations impromptues des voisins.

Chez Leroy Merlin, un banc de jardin 2 places en bois d’acacia massif avec de généreux coussins blanc crème, vendu autour de 202 €, commence à faire parler de lui. Compact, ultra cosy et disponible uniquement en ligne, il a tout du secret bien gardé… à condition de ne pas le montrer à tout le quartier.

Le banc de jardin Leroy Merlin qui attire tous les regards

Signé VidaXL et vendu en exclusivité web chez Leroy Merlin, ce “banc de jardin à 2 places avec coussins blanc crème” (réf. 84874744) ressemble davantage à une petite banquette de salon qu’à un simple banc de parc. La structure en acacia huilé, chaleureuse, encadre de gros coussins crème qui captent immédiatement la lumière et donnent ce fameux effet indoor-outdoor très recherché.

Deux modules d’angle de 70 x 70 x 60 cm chacun

Coussins d’assise 68 x 68 x 6 cm + dossiers épais

Charge maximale rassurante : 110 kg par siège

Prix autour de 202 € en exclusivité web (réf. 84874744)

Confort et gain de place : le combo qui change tout

Nous avons tous déjà testé ces bancs “jolis en photo” mais durs comme une planche. Ici, le confort a clairement été pensé : assises profondes, coussins en polyester bien rembourrés, dossier généreux… On peut lire, siroter un verre ou discuter pendant des heures sans sentir la structure sous les cuisses, ce qui reste rare à ce niveau de prix.

Autre atout malin, les deux éléments d’angle se placent côte à côte ou en L. Sur un balcon filant, une petite terrasse ou un bout de pelouse, on crée soit une banquette linéaire, soit un coin cocon. Il suffit juste de vérifier que les 70 cm de profondeur laissent encore un passage fluide autour.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie moyenne ≈ 140 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La combinaison bois d’acacia chaud + coussins blanc crème crée un vrai effet salon, très tendance indoor-outdoor, pour un budget où beaucoup de bancs concurrents tournent autour de 340 € sans coussins. Les modules d’angle de 70 cm s’adaptent aux petits espaces sans sacrifier le confort. 💡 Le petit plus : ajouter une petite table basse et un tapis outdoor sous la banquette suffit à transformer un simple balcon en véritable coin lounge. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les coussins crème sous la pluie ou oublier de huiler l’acacia pendant des années : taches, tissu qui ternit et bois qui grise trop vite.

Le secret pour le garder canon… et convoité

Bonne nouvelle, l’acacia est un bois dur adapté à l’extérieur, résistant à l’humidité et aux insectes. Pour qu’il garde sa belle teinte miel, un huilage une à deux fois par an suffit. Un voile de housse l’hiver, un minimum d’espace avec les sources de chaleur, et ce banc restera aussi net qu’au premier jour.

Côté coussins blanc crème, la clé est de les traiter comme ceux du salon : rangement à l’abri quand la météo se gâte, nettoyage à l’eau savonneuse en cas de tache, pas de javel. Et si l’envie de le montrer à vos voisins est trop forte, mieux vaut valider votre commande en ligne rapidement : l’exclusivité web Leroy Merlin est proposée dans la limite des stocks disponibles.

Sources Pleine Vie

«Ce meuble de jardin Leroy Merlin qui fait déjà tourner toutes les têtes va métamorphoser votre extérieur en 2026»