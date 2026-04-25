Ces parents de la génération X ont tout construit à partir de rien : leurs enfants leur reprochent aujourd’hui ce trait

Coincée entre boomers et enfants hypersensibles, la génération X sacrifiée arrive à l’âge où tout se paye. Quand son stoïcisme parental devient reproche, que reste‑t‑il à se dire ?

Dans beaucoup de maisons devenues trop grandes, un homme ou une femme d’une cinquantaine d’années range l’atelier, vérifie les verrous, ajuste un thermostat déjà parfait. Les enfants sont partis, les parents âgés déclinent, et le silence laisse remonter une question nette : comment une vie construite à partir de presque rien peut-elle être jugée, par ses propres enfants, comme froide ou distante ? Selon Le Nouvel Économiste, près de 31 % des quinquagénaires se disent « pas très heureux » ou « pas heureux du tout », proportion la plus élevée toutes générations confondues.

Cette cohorte a un nom : la génération X sacrifiée, née entre 1965 et 1980 selon Wikipédia et souvent décrite comme une « génération sandwich » par Culture Crunch et la Haute école de gestion de Genève. Coincés entre des baby-boomers mieux lotis et des enfants millennials ou génération Z très visibles médiatiquement, ces adultes ont connu chômage de masse, contrats précaires et diplômes déclassés. Ils ont pourtant bâti des carrières, acheté des maisons, élevé des enfants et soutenu des parents vieillissants. Leur arme, c’était le stoïcisme : tenir bon, se taire, encaisser. Et c’est précisément ce langage-là que leurs enfants comprennent souvent comme un défaut de personnalité.

Ce que la génération X sacrifiée a réellement traversé

Selon Wikipédia, la génération X arrive sur le marché du travail au moment où s’achèvent les Trente Glorieuses et où le chômage de masse s’installe. Culture Crunch la décrit comme une génération qui a dû « faire des sacrifices » pour trouver sa place, souvent via des emplois précaires ou mal payés. Dans les familles, cela signifie heures supplémentaires, longs trajets, fins de mois au centime près pour payer crédit, cantine et activités des enfants, tout en aidant des parents devenus dépendants et parfois des « enfants boomerang » revenus au foyer.

Parlons RH rappelle que ces quinquagénaires occupent aujourd’hui une grande partie des postes de management, tout en restant une « génération oubliée » dans les médias, beaucoup moins commentée que les baby-boomers ou la génération Z. Le Nouvel Économiste ajoute que « 31 % des membres de la génération X se disent « pas très heureux » ou « pas heureux du tout », soit le pourcentage le plus élevé toutes générations confondues ». Porter autant, si longtemps, en parlant si peu de soi laisse forcément des marques.

Quand le stoïcisme des parents de la génération X ressemble à de la froideur

Dans un récit publié par VegOut, l’auteur décrit ces pères qui « travaillaient en double poste, sautaient des repas et gardaient les mêmes chaussures de sécurité jusqu’à ce que les semelles tombent », convaincus que ne jamais se plaindre protégeait leurs enfants. Leur amour passait par le frigo plein et la voiture réparée, pas par les mots. Comme le rappelle Sénèque, cité par Le Nouvel Économiste, « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité », une devise presque éducative pour cette génération élevée à « garde tes problèmes pour toi ».

Réapprendre à se parler entre enfants et parents de la génération X

Pour les enfants devenus adultes, reconnaître cette histoire ne signifie pas renoncer à leurs besoins affectifs, mais traduire mieux les gestes : une clôture réparée, un casse-croûte préparé, un virement discret disent déjà « je t’aime ».

Pour les parents, un aveu de peur ou de fatigue peut suffire à ouvrir une brèche.