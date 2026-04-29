Après 60 ans, votre cercle d'amis rétrécit ? Ce que la psychologie y voit… et ce qui doit inquiéter

À 60 ou 70 ans, beaucoup s’alarment de voir leur cercle social rétrécir et redoutent de finir seuls. Et si ce rétrécissement, observé par les chercheurs, racontait une autre histoire ?

Les sexagénaires et septuagénaires sont nombreux à s’inquiéter en voyant leur cercle social se réduire, comme si chaque anniversaire emportait un ami de plus. La psychologie du vieillissement décrit pourtant ce mouvement comme un ajustement normal, lié à la manière dont notre cerveau et notre système nerveux gèrent une énergie relationnelle limitée, bien plus qu’à un supposé « déclin social ».

Selon la psychologue Laura Carstensen, qui a développé la théorie de la sélectivité socioémotionnelle, le fait de percevoir un horizon temporel plus court pousse à rechercher des échanges plus profonds et plus positifs. À l’échelle biologique, l’Institut du Cerveau décrit un vaste cerveau social qui coordonne émotions et interactions ; quand l’énergie se raréfie, ce réseau concentre ses efforts sur quelques relations nourrissantes plutôt que sur la quantité de contacts.

Pourquoi votre cercle social rétrécit après 60 ans

Dans ses travaux sur le vieillissement, Laura Carstensen observe que les adultes jeunes, qui se projettent loin dans l’avenir, multiplient les connaissances pour tester et accumuler des options. Passé 60 ans, quand le temps paraît plus compté, les objectifs changent : notre cerveau privilégie les liens qui apportent du sens, de la sécurité affective et des émotions agréables, quitte à laisser tomber les relations tièdes ou utilitaires.

Une étude longitudinale menée auprès de 235 étudiants de Harvard suivis pendant 71 ans, citée par le site PsysPost, montre que leur réseau de soutien émotionnel a diminué de 50 % entre 30 et 90 ans. Des travaux mentionnés par VegOut Magazine indiquent que les personnes âgées se déclarent plus satisfaites de leurs amitiés que les plus jeunes, même avec un cercle plus petit, car elles investissent davantage dans ce noyau dur.

Un cerveau social plus sélectif, pas moins sociable

L’Institut du Cerveau décrit les interactions sociales comme des actions réciproques entre personnes. « Beaucoup de neuroscientifiques considèrent les interactions sociales comme un besoin humain fondamental, aussi important que le fait de s’alimenter ou de dormir », rappelle l’Institut du Cerveau. Quand ces échanges disparaissent brusquement, comme lors de la distanciation liée au Covid‑19, l’Institut du Cerveau les a associés à une hausse de l’anxiété et de la dépression.

VegOut Magazine raconte l’histoire d’un restaurateur qui, une fois son affaire vendue, a vu disparaître presque tous ses contacts professionnels, ne gardant que quelques amis. « Mon groupe d’amis tiendrait désormais dans une Honda Civic, mais les conversations que nous avons pourraient remplir une bibliothèque », écrit un auteur de VegOut Magazine. Son expérience illustre ce qui se passe à la retraite : les relations de contexte s’effacent, le noyau dur reste et gagne en profondeur.

Moins d’amis, mais attention à l’isolement social après 60 ans

Un cercle social plus petit reste sain si vous avez encore quelques personnes à qui parler et que cette sélection vous apaise plutôt qu’elle ne vous angoisse. Selon la Fondation de France, environ 900 000 personnes âgées, dont près de 530 000 de 60 ans et plus, vivent en isolement social complet, qualifié de « mort sociale ». Si vous avez le sentiment d’en être là, en parler à votre médecin, à la mairie ou à des associations comme les Petits Frères des Pauvres peut aider à recréer un ou deux liens solides.