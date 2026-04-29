Infidélité : pourquoi certains trompent sans culpabilité et ce que ça dit vraiment de votre couple

Infidélité sans culpabilité, silence qui dure depuis des années, couples apparemment sans histoires : derrière ces apparences se jouent d’autres scénarios intimes. Que révèle vraiment l’absence de remords quand la trahison éclate ?

Dans les films et les séries, celui qui trompe sans remords ressemble à un prédateur narcissique, sûr de lui et incapable d’empathie. Pourtant, comme le rappelle un essai publié par le média américain VegOut Magazine, « L’image du trompeur non repentant est un des grands mensonges du récit contemporain ». Derrière les histoires d’infidélité, la réalité émotionnelle est souvent plus trouble, surtout quand la culpabilité ne vient pas. Qui sont ces hommes et ces femmes qui, après avoir franchi la ligne rouge, ne ressentent presque rien, ou pas ce que l’on attend d’eux ?

À l’inverse, d’autres récits collent à l’image attendue, comme celui du chanteur Salvatore Adamo. Après une relation extraconjugale de neuf ans avec l’actrice allemande Annette Dahl, dont est née sa fille Amélie, il a fait croire pendant près de vingt-cinq ans qu’elle était l’enfant de son épouse Nicole, avant de révéler la vérité en 2004 dans Paris Match. Aujourd’hui encore, « La culpabilité est encore là. Celle d’avoir fait souffrir deux femmes », a reconnu Salvatore Adamo. Or les infidèles qui ne parlent pas de remords ressemblent rarement à cette figure-là. VegOut Magazine décrit plutôt « ceux qui ont essayé de parler de la distance pendant des années, ont renoncé en silence et ont cessé d’attendre que leur partenaire remarque qu’ils étaient partis ».

Infidélité sans culpabilité : qui sont vraiment ces hommes et ces femmes ?

Dans les groupes de parole et les cabinets de thérapie de couple, les infidèles sans remords tonitruants sont rares. Ce sont souvent des conjoints qui, pendant des années, ont demandé plus de dialogue, de sexe, de présence, se sont entendu répondre que « tout va bien », puis se sont sentis émotionnellement laissés en vu. Les psychologues décrivent là un schéma où l’un poursuit et l’autre se retire.

Dans cet état de fatigue affective, l’accord conjugal a déjà été rompu dans la tête de la personne. L’essai de VegOut Magazine résume : « La culpabilité n’est pas un baromètre moral. C’est un signal qu’un accord se sentait encore vivant au moment où il a été rompu ». Quand l’accord est perçu comme mort, le signal ne se déclenche plus, même si la trahison reste un choix.

Quand le couple se fissure en silence : du burn-out amoureux au divorce émotionnel

Souvent, celui qui trompe sans culpabilité a d’abord cessé de parler. Il continue à partager le lit, les repas, la gestion des enfants, mais intérieurement il a débranché. Pour VegOut Magazine, le couple devient alors « une colocation avec une assurance commune », où l’on renonce à être vraiment vu.

Chez certains, l’absence de remords traduit un profond ressentiment accumulé : ils se sentent abandonnés depuis si longtemps que l’adultère apparaît comme la dernière étape d’une rupture déjà actée en privé. VegOut Magazine parle du « reçu final d’une sortie qui avait déjà été traitée en privé ». Chez d’autres en revanche, ce manque de culpabilité révèle surtout une vraie carence d’empathie.

Face à une infidélité sans remords : que comprendre, que protéger ?

Pour la personne trompée, entendre que l’autre ne regrette rien fait vaciller tout le récit du couple. Selon VegOut Magazine, ce manque de remords décrit surtout combien la relation était déjà morte dans sa vie intérieure. Comprendre ce mécanisme ne disculpe pas l’infidèle, mais aide à voir que l’histoire ne commence pas le jour où quelqu’un a couché ailleurs : elle s’écrit, souvent, pendant des années de silence non traité.