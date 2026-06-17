Après des décennies à nourrir une famille, ce premier repas pour soi cache une solitude dont personne ne parle

Un soir, la table familiale se vide et il ne reste qu'une assiette. Dans cette cuisine silencieuse, cuisiner pour soi devient une épreuve autant qu'un tournant.

Le grand plat à lasagnes pour six personnes trône encore sur l’étagère. Sur le plan de travail, il n’y a qu’une petite casserole et un bol de pâtes mangé en silence. Quand on cuisine pour soi un vrai repas pour la première fois après des décennies à nourrir une famille, une solitude précise s’invite dans la cuisine. Elle surprend, comme un bruit qui s’arrête d’un coup.

Ce n’est pas seulement le fait de manger seule. C’est l’écart entre les gestes restés programmés pour quatre et cette assiette unique, entre la marmite familiale qui attend et la poêle à une portion. Ce premier repas en solo marque un seuil : on ne nourrit plus une tribu, on doit soudain décider ce qu’on aime, soi.

Quand le premier repas en solo fait remonter une solitude inattendue

Dans cette cuisine soudain trop calme, la solitude se glisse dans les gestes. La main cherche encore la grande cocotte, le cerveau calcule « pour quatre », l’oreille attend des pas qui ne viennent plus. Après un départ des enfants, une séparation ou un deuil, ce vertige est courant. Il s’inscrit dans un mouvement plus large : près de 11 millions de personnes sont célibataires en France (Insee 2021), et au Royaume-Uni 8 millions vivent seules, dont environ un tiers mangent en solitaire à presque chaque repas.

Mukta Das, anthropologue de l’alimentation à l’université de Londres, citée par Courrier International, résume ce malaise : « Pour nous, c’est une crise de solitude. Pour les Français, c’est une crise du savoir-vivre ; pour les Chinois, une crise familiale. Partout dans le monde, on pense qu’il est mieux de manger à plusieurs, et que manger seul n’est pas normal ». Elle rappelle aussi que déclin du mariage, baisse de la natalité, divorces et longévité transforment les repas en solitaire en fait de société plutôt qu’en faute personnelle.

Garder les mêmes recettes entretient le manque

Face à ce vide, beaucoup voient un simple casse-tête pratique : acheter des portions plus petites, remplir le congélateur, investir dans un mini-four. Or pendant des années, répondre à « qui je suis » passait par ce qu’on posait sur la table. Ce premier repas pour soi clôt discrètement ce rôle-là.

Reprendre exactement les plats de la tribu en version individuelle prolonge pourtant la douleur. Le gratin du dimanche, le poulet rôti du mercredi ou la bolognaise « signature » deviennent des sortes de mémoriaux comestibles. À chaque fournée pour une personne, le repas compare silencieusement « avant » et « maintenant », et la cicatrice se rouvre.

Changer de cuisine pour apprivoiser cette nouvelle vie

Ceux qui traversent le mieux cette étape finissent par changer de répertoire. La cuisine ne sert plus seulement les autres, elle devient un terrain d’essai pour soi, une vraie « cuisine de curiosité ». La journaliste et autrice Elvira Masson, qui a consacré un livre aux recettes pour une personne, rappelle que « cuisiner pour soi seul est un impensé de la production littéraire food » et que l’on a aussi le droit de ne penser « juste à soi ».

Plutôt qu’abandonner la cuisine ou la réduire à des céréales, il s’agit de garder le rituel et d’en changer la musique : une vraie assiette, dix minutes, un plat que l’ancienne vous n’aurait jamais osé préparer.