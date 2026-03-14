Arrêtez d’acheter des plantes fragiles : cet objet déco végétal à 4,99 € chez Gifi trompe tout le monde

Envie de verdure à la maison alors que chaque ficus finit en feuilles jaunes ? Entre les arrosages oubliés, la lumière capricieuse d’un appartement et les week-ends loin de chez soi, beaucoup voient leurs plantes dépérir les unes après les autres.

Pour contourner ce casse-tête, certains ont adopté un petit objet déco, au point de jurer qu’ils ont arrêté les vraies plantes. Il s’agit d’une plante grasse artificielle vendue chez Gifi, à moins de cinq euros, qui imite si bien le vivant qu’elle s’invite sur les étagères depuis des mois sans bouger.

Chez Gifi, la plante grasse artificielle à 4,99 € qui remplace les vraies

Cette petite plante vendue 4,99 € en magasin prend la forme d’une succulente au feuillage en polypropylène, posée dans un pot en céramique rond. Le contenant affiche un motif de damier vert et blanc très graphique. Avec un diamètre de 12 cm pour 28 cm de hauteur, elle reste assez haute pour se voir sans encombrer, et existe en deux modèles selon les arrivages.

La promesse colle à ce que la marque met en avant sur sa gamme végétale : sur son site, Gifi demande « Envie d’ajouter du végétal à votre intérieur mais vous n’avez pas la main verte ? », avant d’assurer : « oubliez les contraintes d’arrosage, vous n’avez plus qu’à dépoussiérer vos plantes pendant votre ménage ». Pas d’arrosage, pas de rempotage, seulement un objet déco stable qui reste frais tout l’année.

Un design damier vert et blanc qui trompe l’œil

Le pot rond en céramique change tout : il évite l’effet plastique que l’on repère à dix mètres et donne une vraie présence sur un meuble. Le damier vert et blanc apporte une touche graphique qui réveille une bibliothèque ou un bout de canapé. Posée seule sur une console, la plante paraît presque artisanale, surtout vue de loin ou de côté.

Pour renforcer l’illusion, beaucoup la glissent sur une étagère parmi des livres, une céramique ou un cadre photo. La lumière latérale d’une fenêtre fonctionne mieux qu’un contre-jour direct, qui trahirait la matière. Mieux vaut éviter aussi de la coller à une jungle de vraies plantes ou d’aligner plusieurs objets artificiels au même endroit : l’œil repère alors plus vite le subterfuge.

Où l’installer et comment l’entretenir sans effort

Dans le salon, cette succulente joue les remplisseurs chics sur un meuble télé ou une table basse ; dans l’entrée, elle apporte tout de suite une impression de fraîcheur à côté d’un vide-poches. Elle trouve aussi sa place sur un bureau pour adoucir un coin travail, ou dans la salle de bain pour un esprit spa, sans se soucier de l’humidité ou du manque de lumière.

Côté entretien, un simple dépoussiérage au chiffon doux ou à la brosse suffit pour garder le feuillage net et le pot propre. Là où une plante vivante réclame terreau, arrosages réguliers et remplacements en cas d’échec, ce petit achat à 4,99 € reste inchangé des années. Seule limite : la disponibilité, annoncée selon les magasins participants et les stocks disponibles. Reste à choisir entre cultiver un feuillage fragile ou assumer un vert qui ne bouge pas.

Sources Pleine Vie

«Ce geste minuscule avec cet objet de cuisine rend vos plantes beaucoup plus fortes et riches en nutriments au jardin»