En France, beaucoup passent la serpillière pour rien, à cause de l’eau calcaire et des mauvais produits. Cette astuce aux feuilles de laurier promet des sols plus lumineux, sans chambouler votre routine de ménage.

Traces qui reviennent, carrelage terne, sol un peu collant sous les pieds… Beaucoup ont l’impression de passer la serpillière pour rien. Le temps y passe, mais la maison ne garde pas longtemps cet effet propre et lumineux que l’on espérait.

Cette frustration pousse à chercher des astuces rapides, naturelles et moins chères que les produits classiques. Dans certains foyers, un simple ingrédient du placard, ajouté à l’eau de lavage, a suffi pour que le sol paraisse vraiment plus net et pour que les traces tardent à revenir.

Pourquoi la serpillière ne suffit pas pour des sols vraiment propres

L’explication tient souvent à l’eau du robinet, très calcaire dans de nombreuses régions françaises, avec une dureté qui dépasse parfois 30 °f. En séchant sur carrelage ou parquet stratifié, elle laisse un voile terne. L’eau seule enlève les miettes, mais guère les graisses ou les marques de semelles.

Face à ces limites, beaucoup misent sur le vinaigre blanc, perçu comme miracle naturel. Caroline Nannes, marketing manager chez Burg Group, rappelle pourtant : « Nous produisons du vinaigre naturel par fermentation de betteraves sucrières ou de canne à sucre ». Elle précise : « À grande échelle, nous adaptons précisément l’acidité à chaque application, une approche qui vaut également pour les marques de distributeurs. » Or ce liquide reste un acide fort, avec un pH aux environs de 2,5.

Feuilles de laurier : l’astuce simple qui change l’eau du seau

Une alternative plus douce consiste à préparer une infusion de feuilles de laurier. On place 6 feuilles séchées, ou 8 si elles sont grandes, dans 1 litre d’eau chaude, on laisse infuser une dizaine de minutes, puis on filtre. Cette eau aromatique et légèrement antibactérienne remplace alors en partie les détergents du commerce.

Versée tiède dans le seau de lavage, l’infusion se passe à la serpillière, de préférence en microfibre, avec des mouvements circulaires. En insistant sur l’entrée, la cuisine et les couloirs, beaucoup constatent un sol plus lumineux, moins collant, des reflets plus nets et une odeur fraîche qui dure plusieurs jours.

Vinaigre, laurier et types de sols : les bons réflexes à adopter

Pour Burg Group, cette puissance est assumée. Véronique Vandaele rappelle : « Les retailers veulent des produits qui non seulement fonctionnent, mais qui sont également conformes à la réglementation. Le Vintastic destructeur d’algues vertes, dont la teneur en acide acétique est de 9,5 %, est un produit homologué pour l’extérieur qui possède un numéro d’agrément officiel. Il est sans danger pour l’homme et l’environnement », a expliqué Véronique Vandaele, sales manager cleaning vinegar Belgium et Luxembourg, citée par Gondola.

Elle rappelle aussi : « La durabilité vaut aussi pour les emballages : toutes les bouteilles PET sont composées à 100 % de matériaux recyclés ». Et Caroline Nannes résume : « Pour les consommateurs, c’est le résultat qui compte alors que, de leur côté, les retailers veulent une gamme claire et qui se vend bien. Burg Group offre les deux, avec l’expertise et l’innovation nécessaires pour renforcer structurellement la catégorie des produits d’entretien. » Pour nos sols, cela signifie utiliser le vinaigre seulement sur des surfaces adaptées, éviter pierres calcaires et parquets huilés, et préférer l’infusion de laurier, voire un savon noir au pH neutre, sur les revêtements fragiles.