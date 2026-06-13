Arrosage du voisin qui déborde chez vous : ces recours méconnus que la loi de 2024 vous accorde sans le savoir

Chaque soir, votre terrasse ou balcon se transforme en pataugeoire à cause de l’arrosage du voisin. Que dit vraiment la loi de 2024 et quels leviers osez-vous activer ?

Chaque soir, vous rentrez sur la terrasse en espérant profiter du calme… et vous tombez sur des coussins détrempés, un carrelage glissant, des pots renversés. Au-dessus ou à côté, l’arroseur de votre voisin tourne à plein régime, comme si votre jardin ou votre balcon servait de gouttière. La scène a fait sourire la première fois, mais à force, la colère est montée.

Bonne nouvelle, cette situation n’est pas une fatalité. Le Code civil encadre précisément les écoulements d’eau, et depuis avril 2024, la notion de trouble anormal de voisinage a été inscrite noir sur blanc dans la loi. Reste à savoir ce que vous devez supporter… et quels recours souvent méconnus la loi vous accorde vraiment.

Ce que la loi vous impose d’accepter… et ce que vous pouvez refuser

Premier réflexe avant tout conflit : distinguer l’eau du ciel de l’arrosage du voisin. L’article 640 du Code civil prévoit que le terrain situé en contrebas doit recevoir les eaux de pluie qui s’écoulent naturellement du terrain supérieur. Si la pente de son jardin envoie un peu d’eau vers le vôtre après un orage, vous ne pouvez pas l’en empêcher, à condition qu’il n’ait rien fait pour aggraver cet écoulement.

Dès que la main de l’homme intervient, le cadre change. L’article 641 autorise chacun à utiliser l’eau sur son terrain… à condition de ne pas nuire à ses voisins. Arrosage excessif, tuyaux dirigés vers votre clôture, récupérateur qui déborde chez vous : ce ne sont plus des eaux naturelles. L’article 681 interdit déjà de faire tomber les eaux du toit chez le voisin ; par extension, un balcon ou une terrasse qui “vide” son arrosoir sur le niveau inférieur peut être contesté.

Depuis 2024, un allié discret mais puissant : le trouble anormal de voisinage

La jurisprudence en parlait depuis longtemps ; la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 l’a gravé dans le Code civil, à l’article 1253. Désormais, toute personne (propriétaire, locataire, simple occupant) qui crée un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage. Autrement dit, vous n’avez plus à démontrer que votre voisin a commis une “faute” : il suffit de prouver le trouble et ses conséquences.

Nous avons tous déjà toléré quelques rares gouttes tombées d’un balcon en plein arrosage estival. En revanche, un ruissellement qui s’est répété plusieurs fois par semaine, a taché vos dalles, abîmé vos plantes ou rendu votre balcon inutilisable ne relève plus de la simple gêne. Les juges regardent la durée, la fréquence et l’intensité des écoulements pour décider s’il y a trouble anormal.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Conflits évités Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En combinant les articles 640, 641, 681 et 1253 du Code civil avec un vrai dossier (photos horodatées, journal des écoulements, devis) et une démarche amiable structurée, vous montrez à la fois votre bonne foi et la réalité du trouble. Devant un conciliateur ou un juge, cet enchaînement cohérent pèse lourd. 💡 Le petit plus : solliciter la protection juridique de votre assurance habitation pour faire relire vos courriers et, si besoin, financer un constat de commissaire de justice. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : boucher vous-même l’écoulement ou détourner l’eau chez un autre voisin : vous deviendriez à votre tour responsable des dégâts.

Les bons réflexes pour faire valoir vos droits sans envenimer le voisinage

Avant de sortir les grands mots, il a souvent été utile de sortir… le téléphone. Photographier les flaques, les taches sur vos murs, les plantes abîmées et tenir un “journal de l’eau” avec dates et heures crée une base solide. Puis, aller voir calmement le voisin, lui montrer le résultat de son arrosage et proposer des solutions simples (soucoupes sous les pots, arroseurs réorientés, créneau d’arrosage différent) permet parfois de tout régler.

Si rien n’a changé, la loi prévoit un parcours clair :

un courrier simple, puis une lettre recommandée rappelant les faits et les articles concernés ;

la saisine d’un conciliateur de justice, désormais fortement recommandée, voire obligatoire avant le tribunal pour les petits litiges de voisinage ;

en dernier recours, le tribunal judiciaire ou de proximité, qui peut ordonner des travaux, fixer des dommages et intérêts et assortir le tout d’une astreinte. Petit bonus : l’assurance habitation, via la protection juridique, a souvent accompagné ces démarches et pris en charge une partie des frais.