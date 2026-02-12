Avant de monter le chauffage : ces rideaux à moins de 10 € chez Action stoppent le froid des fenêtres, à une condition

Entre fenêtres glaciales et prix du chauffage en hausse, beaucoup cherchent une parade express. Cette paire de rideaux Action à moins de 10 € promet un changement surprenant.

Dans beaucoup d’appartements, l’hiver commence au niveau des fenêtres : assis sur le canapé, on sent le froid filer par les vitrages, même chauffage allumé. Tout le monde n’a pas les moyens de changer ses menuiseries ou d’isoler les murs, alors on cherche des solutions rapides, à poser soi‑même et surtout pas chères.

Les spécialistes de l’énergie estiment que fenêtres et portes représentent autour de 15 % des pertes de chaleur d’un logement. Quand le verre est glacé, l’air qui le touche se refroidit et tombe, créant ce courant d’air désagréable. Un bon rideau joue alors le rôle de barrière thermique et peut suffire à apaiser la pièce, surtout quand il coûte moins de 10 € chez Action.

Fenêtres glaciales : comment un rideau crée une barrière contre le froid

Quand vous augmentez le thermostat d’un seul degré, votre facture grimpe d’environ 7 % sur l’année. Avant de pousser le chauffage, il est donc malin de traiter la source de l’inconfort : la paroi froide. Un rideau épais devant la fenêtre crée une lame d’air plus chaude entre le tissu et le vitrage, ce qui réduit la sensation de froid sans toucher à la chaudière.

Plutôt que de laisser vos fenêtres nues ou seulement voilées, miser sur un modèle dense permet déjà de couper cette impression de courant d’air. C’est exactement ce que propose l’enseigne avec son rideau Bergerac, un panneau prêt à poser pensé pour les grandes ouvertures. En prenant deux panneaux pour former une paire de rideaux à moins de 10 € pièce, on améliore nettement le confort près du canapé ou du lit.

Le rideau Bergerac Action à 9,95 € : un pare-froid tout trouvé

Ce rideau Bergerac Action est vendu 9,95 €, soit environ 2,73 € le mètre carré, pour un panneau de 140 x 260 cm. Ses dimensions généreuses couvrent sans peine une porte-fenêtre standard, surtout si vous en mettez deux côte à côte. Proposé en coloris beige, gris ou taupe, il se glisse dans la plupart des décos, du salon scandinave à la chambre plus classique.

Côté pratique, il est prêt à poser : le tissu en polyester résistant est déjà équipé de 8 œillets en métal, il suffit de le faire coulisser sur la tringle. Le tombé régulier permet au rideau de frôler le sol et de bloquer l’air frais qui descend de la fenêtre. Pour l’entretien, un passage en machine à 30 °C et un repassage léger à 110 °C suffisent, en évitant le sèche‑linge pour préserver la fibre.

Bergerac ou rideau thermique Action : quand viser le modèle à 14,95 €

Pour les fenêtres les plus exposées, Action propose aussi un rideau thermique à 14,95 € en 140 x 260 cm, en polyester et polyamide. Plus lourd et doublé, il est à la fois occultant et isolant : il limite les entrées de froid, la lumière et une partie du bruit, idéal pour une chambre ou une grande baie plein nord. Dans un logement déjà correct, la paire de Bergerac suffit souvent à casser le froid ressenti, quitte à réserver le thermique aux ouvertures vraiment problématiques.