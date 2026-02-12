Chauffage : ce bricolage avec un simple pot en terre cuite me réchauffe pour moins de 1 € mais gare aux risques

Entre factures qui s’envolent et salon frisquet, un simple pot de fleurs promet un mini chauffage d’appoint. Ce chauffage bougie pot en terre cuite tient-il vraiment ses promesses ?

Dans bien des salons, le scénario se répète : thermostat à 19 °C, gros pull, et malgré tout cette sensation de froid qui s’incruste dès que l’on reste assis pour lire ou télétravailler. Avec les factures d’énergie qui grimpent, beaucoup refusent d’augmenter le chauffage pour quelques heures derrière un bureau. Alors une vieille astuce ressort des tiroirs, basée sur un simple pot de fleurs et quelques bougies.

Ce bricolage, parfois présenté comme un mini radiateur miracle, consiste à utiliser la chaleur de bougies chauffe-plat piégée sous un pot en terre cuite brut. L’idée circule largement, certains assurant qu’ils ne rallument plus le chauffage pour rien grâce à ce système. La réalité de ce chauffage bougie pot en terre cuite se situe pourtant entre confort local et limites bien précises.

Chauffage bougie pot en terre cuite : comprendre le principe avant de l’allumer

Une bougie seule réchauffe surtout l’air qui monte vers le plafond par convection, laissant la personne assise presque froide. En coiffant les flammes avec un pot en argile dense, la chaleur est absorbée puis renvoyée par rayonnement, comme un petit mur chaud. La terre cuite possède une forte inertie thermique : elle stocke les calories et les restitue lentement, à la manière d’un poêle de masse miniature ou d’un radiateur à inertie.

Dans la pratique, on place 3 ou 4 bougies chauffe-plat sous un pot brut de 15 à 20 cm de diamètre, retourné. Au bout d’une vingtaine de minutes, la paroi devient brûlante au toucher et crée une bulle de chaleur douce dans un rayon d’environ un mètre. En revanche, les sources rappellent que ce système ne peut pas chauffer une pièce de 30 m² en plein hiver : il sert surtout à réchauffer un coin lecture, un bureau ou une table basse.

Fabriquer ce petit chauffage d’appoint en terre cuite étape par étape

La force de ce chauffage d’appoint tient à sa simplicité. Le matériel reste basique et peu coûteux, à condition de choisir un pot non verni ni émaillé, pour éviter les émanations et laisser la chaleur se diffuser :

Un pot de fleurs en terre cuite de 15 à 20 cm avec trou au fond,

Une coupelle en terre cuite ou une assiette résistante à la chaleur,

Quatre bougies chauffe-plat de bonne qualité (4 h de combustion),

Deux briques réfractaires ou quatre petits pots en verre retournés.

L’installation se fait sur une surface plane et dégagée. Les bougies allumées sont posées sur la base, les briques disposées autour, puis le pot est retourné comme une cloche. Il faut impérativement laisser entre 2 et 3 centimètres entre la base et le bord du pot pour assurer l’apport d’oxygène, sinon les flammes s’étouffent. Après une vingtaine de minutes, la chaleur rayonne, idéale pour un poste de télétravail, à condition de rester à proximité et de ne jamais laisser le dispositif sans surveillance.

Économies d’énergie et risques : quand ce chauffage à la bougie est intéressant

Les calculs montrent qu’une bougie chauffe-plat fournit environ 30 à 40 W de puissance. Il faut autour de sept bougies brûlant pendant quatre heures pour produire 1 kWh de chaleur, avec un coût évalué entre 0,42 et 1 € le kWh, alors que le gaz de ville tourne plutôt autour de 0,09 à 0,24 €/kWh. Même si certaines estimations parlent de moins de 0,50 euro par heure d’utilisation, l’énergie issue des bougies reste chère. L’intérêt vient surtout du fait de créer une zone chaude ciblée qui permet de baisser légèrement le chauffage central sans grelotter.

Côté sécurité, les mises en garde sont claires : ce montage ne doit jamais être laissé allumé sans présence, ni placé près de rideaux, papiers ou textiles. Le pot devient extrêmement chaud et peut provoquer de graves brûlures, d’où l’importance d’attendre le refroidissement complet ou d’utiliser des gants pour le déplacer. Les bougies dégagent aussi du CO₂ et des particules fines, ce qui impose d’aérer régulièrement la pièce. Des pompiers ont signalé des incendies liés à des cires enflammées ou à un trop grand nombre de bougies regroupées ; limiter le temps d’usage et le nombre de flammes reste donc indispensable pour profiter de cette chaleur de proximité en toute prudence.