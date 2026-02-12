Ne les jetez plus : ce geste avec vos cartons de colis stoppe les mauvaises herbes et arrosages incessants sans effort

Vos cartons de colis s'entassent pendant que les mauvaises herbes gagnent du terrain au potager. Et s'ils devenaient un paillage en carton au jardin, secret des jardiniers malins ?

Une pile de colis trône encore dans l’entrée, promise à la poubelle ou à la déchetterie, pendant que le jardin se couvre de touffes de chiendent et de pissenlits. Beaucoup se débarrassent de ces emballages sans imaginer qu’ils peuvent remplacer des heures de désherbage penché sur la bêche.

En fin d’hiver, quand le potager dort encore, des jardiniers malins gardent désormais chaque carton précieusement. Leur secret tient en trois mots : paillage en carton. La magie se joue à même le sol.

Pourquoi vos cartons de colis valent de l’or brun au jardin

Le carton ondulé brun est constitué de cellulose, issue du bois. Il apporte du carbone, cette fameuse matière brune qui équilibre l’azote des tontes et épluchures, la matière verte. En permaculture, on cherche à nourrir un sol vivant : le carton structure la terre, remplace la paille ou les feuilles mortes qui manquent souvent en sortie d’hiver et lance une vraie culture en douceur.

Autre atout, il remplace les toiles de paillage en plastique vendues en jardinerie. Ces toiles coûtent cher et finissent en microparticules, quand les cartons de colis sont gratuits et entièrement biodégradables. Utilisés au potager, sous les massifs ou même découpés en disques sur le terreau des pots, ils ferment la boucle entre livraison et jardin sans rien acheter de plus.

Stop au désherbage et à la sécheresse grâce au paillage en carton

Posé à même le sol, le carton agit comme un couvercle opaque. En privant les mauvaises herbes de lumière, il bloque la photosynthèse : les adventices s’épuisent, puis se décomposent sur place. Il suffit de coucher l’herbe existante, de déposer les plaques, et de les chevaucher sur 15 à 20 centimètres pour qu’aucun rayon ne passe. Une fois bien trempé, le carton lance un paillage occlusif efficace sans jamais retourner la terre.

Ce tapis joue aussi le rôle d’éponge. Grâce à ses propriétés hygroscopiques, il absorbe la pluie ou l’arrosage, puis relâche lentement l’eau, limitant l’évaporation due au vent et au soleil. Résultat : moins d’arrosages, même en période de sécheresse. En culture en lasagne, on ajoute par-dessus des couches alternées de déchets verts et bruns ; au fil des semaines, le carton disparaît et laisse une terre noire, souple et grumeleuse, idéale pour les tomates ou les courgettes.

Les bons réflexes des jardiniers malins avec leurs cartons

Tout commence par le choix. On vise le carton ondulé brun, le plus brut possible, et on écarte les boîtes alimentaires glacées ou très colorées : même si les encres modernes sont souvent végétales, vernis et plastifications ne se dégradent pas bien. Vient ensuite le nettoyage minutieux des colis, en retirant rubans adhésifs, agrafes et pochettes plastiques pour que seule la matière organique touche la terre. Sous cette couverture, les vers de terre trouvent cellulose et colle à l’amidon à leur goût, creusent des galeries, aèrent en profondeur et dopent la biodiversité souterraine.

Reste à rendre le dispositif invisible et stable. Le carton ne doit jamais rester nu : on le recouvre aussitôt de BRF, de paille, de feuilles mortes ou de tontes sèches, qui luttent elles aussi contre l’évaporation. Au besoin, des pierres ou des bûches maintiennent le tout le temps qu’il s’imbibe d’eau. Pour un jardin impeccable, trois pièges sont à éviter :

laisser le carton sec, qui mettra trop longtemps à se décomposer et pourra assécher le sol ;

espacer les plaques, offrant une autoroute aux repousses ;

ou oublier de couvrir, au risque de voir le paillage s’envoler au premier coup de vent.