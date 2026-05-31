Balcon et terrasse : ces 5 fleurs en pot à planter maintenant les transforment en nuage parfumé tout l’été

Balcon ou terrasse sans odeur alors que l’été approche ? Avec quelques fleurs parfumées en pot pour terrasse, vous créez un cocon olfactif que vos soirées n’oublieront pas.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Trachelospermum jasminoides 🌸 Nom courant Jasmin étoilé, faux jasmin 📏 Dimensions 2 à 3 m de haut x 1 à 2 m de large en pot avec support ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre, mur abrité ❄️ Rusticité Jusqu’à -10 °C environ en pot bien protégé 🍂 Feuillage Persistant, vert foncé, décoratif toute l’année

Votre terrasse est jolie, mais dès que le soleil se couche, plus rien : l’air reste plat, sans ce petit parfum de vacances qui donne envie de prolonger la soirée. Beaucoup de balcons urbains ont été habillés à la hâte de quelques bacs, jolis de loin, mais pauvrement odorants quand on s’y installe vraiment.

Bonne nouvelle : en fin de mai, juste après les Saints de glace, il suffit de miser sur quelques fleurs parfumées en pot pour terrasse pour changer totalement l’ambiance. En réunissant cinq plantes stars, faciles à trouver en jardinerie, votre extérieur se transforme en bouquet vivant de juin à septembre ; reste à savoir lesquelles choisir et où les placer.

Les 5 fleurs parfumées en pot qui métamorphosent la terrasse

Sur treillis, en coussins bleutés ou en cascade depuis la rambarde, ces cinq alliées jouent chacune une note de votre futur parfum d’été. Le jasmin étoilé (Trachelospermum jasminoides) déroule un rideau de petites étoiles blanches, très parfumées au crépuscule, parfait près d’un coin repas. La lavande installe immédiatement une atmosphère méditerranéenne, avec son feuillage argenté et ses épis mauves bourrés de nectar pour les abeilles. Autour des fauteuils, les géraniums odorants libèrent au moindre frôlement des effluves de citronnelle, de rose ou de menthe, tandis que l’héliotrope diffuse une irrésistible odeur de vanille. En bord de balconnière, les pétunias parfumés ajoutent leur nuage sucré et coloré jusqu’à la nuit.

Pour vous y retrouver, chaque plante a son rôle dans ce décor parfumé :

Jasmin étoilé : la grimpante persistante qui habille un mur ou un garde-corps.

: la grimpante persistante qui habille un mur ou un garde-corps. Lavande : le coussin bleu qui aime le plein soleil et les sols très drainants.

: le coussin bleu qui aime le plein soleil et les sols très drainants. Géraniums odorants : le feuillage à caresser près des chaises, parfait aussi contre les moustiques.

: le feuillage à caresser près des chaises, parfait aussi contre les moustiques. Héliotrope : le petit buisson violet à installer dans un pot bien visible, près du passage.

: le petit buisson violet à installer dans un pot bien visible, près du passage. Pétunias parfumés : la cascade fleurie pour jardinières et suspensions, très généreuse tout l’été.

Bien planter maintenant pour un été parfumé sans effort

Nous avons tous déjà entassé trop de plantes dans un petit bac… Résultat : elles souffrent, parfument peu. Pour ces cinq espèces, prévoyez des contenants profonds, percés, remplis d’un terreau léger et drainant, avec une soucoupe vide. Jasmin et géraniums odorants aiment le soleil doux, lavande et pétunias un plein sud chaud, l’héliotrope une légère mi-ombre.

Comme le rappelle Pause Maison, « En installant dès à présent du jasmin étoilé et de la lavande, la magie parfumée opère très rapidement ». Sur une terrasse en ville, placez le jasmin contre un treillis, la lavande en premier plan, puis glissez géraniums odorants, héliotrope et pétunias dans les jardinières pour que les senteurs vous enveloppent dès que vous ouvrez la baie vitrée.

Les bons gestes jusqu’aux premiers matins frais

Arrosez en profondeur quand la surface du terreau sèche : un peu plus souvent pour jasmin, héliotrope et pétunias, beaucoup moins pour la lavande. Videz toujours les coupelles et ôtez les fleurs fanées.

Un peu d’engrais organique ou de compost une fois par mois soutient la floraison. En octobre, rentrez géraniums odorants et héliotrope ; jasmin et lavande restent dehors, en pots simplement calés à l’abri du vent.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Balcon et terrasse : ces 5 fleurs en pot à planter en mai pour un été coloré sans interruption de floraison»