Si vous bricolez, cette scie à onglets radiale à 277 € chez E.Leclerc risque de disparaître plus vite que prévu

En plein hiver, E.Leclerc casse le prix d’une scie à onglets radiale Constructor 2100 W 305 mm, affichée à 277 € seulement. De quoi faire vaciller les bricoleurs exigeants avant une possible rupture de stock.

En plein hiver, beaucoup de bricoleurs profitent des week-ends au chaud pour préparer les gros chantiers du printemps. Ceux qui rêvent d’un atelier mieux équipé guettent surtout les bonnes affaires sur les machines capables d’enchaîner les coupes. Une scie à onglets radiale puissante reste pourtant chère, ce qui rend chaque promo particulièrement surveillée.

En ce moment, cette attention se porte sur E.Leclerc, où la scie à onglets radiale Constructor 2100 W 305 mm tombe à 276,75 €, soit environ 277 €, au lieu de 372,71 €. La remise atteint 26 %, soit 96 € d’économie immédiate pour un outillage présenté comme semi-professionnel. Ce prix est le plus bas pratiqué par le vendeur sur les 30 derniers jours, mais la promo s’arrête dès que les stocks sont épuisés.

Une scie à onglets radiale Constructor 2100 W en forte promo chez E.Leclerc

La concurrence donne la mesure du bon plan. Pour la même référence CTRMS2100-305DBLA, d’autres marchands affichent des tarifs compris entre 276,75 € et 449 €. Le prix E.Leclerc se situe donc tout en bas de la fourchette, avec une machine de 2100 W et lame de 305 mm, pensée pour enchaîner les coupes dans le bois massif, les panneaux MDF, avec une garantie de 5 ans.

Ce positionnement séduit les bricoleurs qui préparent déjà terrasse, parquet ou cloison pour les beaux jours. Une scie radiale stationnaire de ce gabarit reste à l’aise dans un atelier domestique, tout en offrant une réserve de puissance proche de certains modèles pros. Comme la promotion est limitée aux pièces disponibles, les rayons bricolage voient le stock diminuer à vue d’œil.

Fiche technique de la scie à onglets radiale Constructor 2100 W 305 mm

Côté fiche technique, la scie à onglets radiale Constructor 2100 W 305 mm tourne à 4000 tours par minute avec une lame de 305 mm dotée de 60 dents, pour des coupes nettes. Sa capacité radiale double axe autorise des sections jusqu’à 330 mm de longueur et 100 mm de hauteur en une seule passe. La tête s’incline à 45° vers la droite comme vers la gauche pour réaliser facilement les coupes biaises.

Un guide laser intégré trace la ligne de coupe, ce qui évite de coller l’œil au trait de crayon et rassure les moins aguerris. Deux allonges latérales soutiennent les lames de terrasse, les planches de parquet large ou le bardage, tandis qu’une presse bloque la pièce pendant le sciage. Avec ses 2100 W, l’outil s’attaque sans peine aux bois de structure, chevrons et panneaux MDF pour l’aménagement intérieur ou extérieur.

Pour quels projets la scie à onglets radiale Constructor devient un vrai atout

Ce profil en fait une candidate sérieuse pour les gros projets d’un particulier : pose d’un parquet sur toute une pièce, création d’une terrasse bois, coupe de plinthes et de montants pour une ossature légère. La capacité de 330 x 100 mm couvre la majorité des lames et sections rencontrées en menuiserie domestique. Par rapport à des scies plus compactes, le diamètre 305 mm limite les reprises et les découpes acrobatiques.

L’économie immédiate de 96 € peut servir à financer bois, visserie ou consommables pour ces chantiers. Reste à chaque bricoleur à vérifier l’espace disponible pour installer une telle machine et l’utiliser régulièrement.