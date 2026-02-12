Ne jetez plus ces cartons de colis : ils cachent 14 astuces futées pour la maison et le jardin

En France, des millions de foyers voient s’empiler les cartons de colis après chaque livraison, surtout en hiver. Et si ces boîtes devenaient une ressource précieuse pour votre maison, votre jardin et vos proches ?

En rentrant, beaucoup découvrent la même scène : une pile de cartons de colis qui s’entasse près de la porte, en attente du bac jaune ou d’un coin de garage. Cet hiver 2026, alors que les livraisons se multiplient, ces boîtes brunes envahissent la maison, puis disparaissent aussitôt dans la filière déchets.

Pourtant, avec un peu d’imagination, il est possible de réutiliser ses cartons de colis au lieu de les jeter. Compost, paillage, rangements, déco, jeux pour enfants, accessoires pour animaux : avec un cutter et quelques conseils de jardiniers et de bricoleurs, ces emballages trouvent facilement une seconde vie très utile.

Au jardin, réutiliser ses cartons de colis change tout

Au jardin, le carton devient une ressource plutôt qu’un déchet. Le spécialiste Pierre Le cultivateur rappelle qu’ »On utilise essentiellement des cartons biodégradables, sans encre, sans scotch, sans étiquette », a-t-il expliqué au micro de RTL. On retire donc scotch, agrafes et zones très imprimées, puis on le déchire pour l’ajouter au compost avec les épluchures : bien mêlé aux matières humides, il apporte le carbone dont la terre a besoin.

Posé à plat autour des salades, sous un massif ou au pied d’un arbre, le carton bloque la lumière, freine les mauvaises herbes et limite les gelées, surtout s’il est recouvert d’un peu de feuilles mortes. Pour vérifier qu’un emballage convient, Pierre Le cultivateur conseille de tremper un morceau dans l’eau plusieurs heures : « Il va se déliter, se désagréger et là, on pourra l’utiliser dans le jardin », ajoute-t-il. Posé sur l’herbe au printemps puis recouvert de compost, il sert aussi de base pour créer une nouvelle parcelle, tandis que des disques découpés à la taille des pots gardent l’humidité du terreau.

Réutiliser ses cartons de colis pour ranger et décorer la maison

À l’intérieur, ces boîtes se muent en rangements sur mesure. Découpées en bandes, elles deviennent des séparateurs de tiroirs pour mieux organiser vos affaires. Habillées de tissu, de papier peint ou de corde, les boîtes de colis se transforment en paniers décoratifs qui remplacent les bacs du commerce. Une petite boîte percée de trous discrets sert aussi de station de recharge pour cacher multiprises et câbles sous le bureau.

Côté déco, le carton se fait discret ou carrément design. En superposant plusieurs cadres découpés dans la même boîte, puis peints, on obtient des encadrements légers qui mettent en valeur affiches et photos. Des formes géométriques collées en relief sur le mur créent une sculpture 3D. Avec du carton ondulé découpé en lamelles, on peut aussi fabriquer des abat-jours ajourés qui diffusent une lumière douce, à condition d’utiliser uniquement des ampoules LED qui ne chauffent pas.

Jeux d’enfants, animaux, bricolage : la seconde vie ludique des cartons

Pour les enfants, un grand carton devient un château, une cabane ou une fusée à décorer, l’adulte se chargeant du cutter. Plié en triangle et scotché, il sert aussi de chevalet ou de base pour des déguisements.

Les animaux profitent aussi de cette récup : des bandes de carton enroulées en spirale forment un griffoir, une boîte garnie d’un vieux plaid devient un lit isolant, et quelques plaques glissées sous les meubles protègent le sol ou se découpent en étiquettes cadeaux.