Votre salon reste glacial ? Ce fauteuil scandinave JYSK à -37 % le change radicalement sans gros travaux

Malgré le chauffage, votre salon reste glacial visuellement cet hiver ? Ce fauteuil scandinave HUNDESTED chez JYSK, en promo à -37 %, promet de tout réchauffer.

Vous allumez une lampe, vous ajoutez un tapis, pourtant votre salon garde cette impression de pièce froide. Les murs sont clairs, le chauffage fonctionne, mais l’ensemble manque de relief, de douceur, de vrai coin où se lover en rentrant.

Chez JYSK, enseigne danoise au style nordique bien installée en France avec plus de 70 magasins, un fauteuil scandinave attire l’attention : le modèle HUNDESTED en tissu bouclette. Actuellement à -37 %, il promet de transformer l’ambiance sans refaire toute la déco. Le résultat surprend souvent.

Ce fauteuil scandinave JYSK qui réchauffe instantanément l’ambiance

Le design nordique joue sur des lignes épurées, des formes arrondies et des couleurs claires pour créer une atmosphère douce. Le fauteuil HUNDESTED suit exactement cette idée : tissu bouclette aspect teddy blanc cassé, pieds en acier finition imitation chêne naturel, allure enveloppante. La texture moutonneuse accroche la lumière et casse la froideur d’un sol carrelé ou d’un grand mur nu.

Un fauteuil de ce type devient vite le prolongement du canapé. Dans un grand salon, il crée une assise supplémentaire conviviale ; dans un studio, il remplace carrément un petit canapé tout en restant compact. En l’habillant de coussins et d’un plaid, on obtient cette ambiance hygge si recherchée, chaleureuse sans être chargée.

Fauteuil Hundested JYSK : confort, dimensions et promo à -37 %

Le fauteuil HUNDESTED JYSK affiche des dimensions de 72 x 80 cm pour une hauteur d’environ 98 cm, avec une assise à 45 cm du sol. La mousse en polyuréthane de densité 23 kg/m³ offre un accueil moelleux tout en supportant jusqu’à 110 kg. Le dossier haut maintient le dos et la tête, idéal pour lire ou regarder une série, et ses 11 kg permettent de le déplacer facilement. La structure est certifiée FSC® 100 %, gage de bois issu de forêts gérées durablement.

Côté budget, la réduction est nette : ce fauteuil est passé de 159 € à 100 €, soit -37 %, jusqu’au 14 février 2026. Les acheteurs semblent séduits, avec une note moyenne d’environ 4,5/5 basée sur 742 avis, qui soulignent le confort, le toucher douillet du tissu bouclette et le rendu chaleureux dans le salon.

Bien intégrer le fauteuil Hundested pour un salon vraiment cosy

Pour un coin lecture, on peut placer le HUNDESTED près d’une fenêtre ou d’un mur clair, avec un lampadaire à lumière chaude derrière le dossier et un petit tapis sous les pieds. Son coloris blanc cassé se marie aussi bien avec un canapé gris que beige ou en bois clair, et crée un joli contraste devant un mur plus sombre.

Dans un petit appartement, ce fauteuil peut devenir la pièce maîtresse : on l’accompagne d’une table d’appoint, de deux coussins texturés et d’un plaid pour renforcer l’effet cocon. Un traitement textile adapté, puis un simple passage d’aspirateur avec embout doux suffisent à garder la bouclette impeccable. Pour un salon qui paraissait froid, un unique fauteuil peut alors changer toute la sensation de la pièce.