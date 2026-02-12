« Je le fais depuis cet hiver » : ce récipient au mélange très banal a sauvé tous mes tuyaux du gel

Quand le froid tombe d’un coup sur la maison, ce n’est pas seulement la voiture qui souffre : les canalisations aussi. Dans les caves et garages glacés, un tuyau qui éclate peut inonder une pièce et coûter cher en travaux. Et pourtant, certains ont trouvé leur bouclier dans un simple seau.

Depuis cet hiver, de plus en plus de propriétaires disent avoir réussi à protéger leurs canalisations du gel dans une cave non chauffée grâce à un mélange banal : de l’eau et du gros sel. Pas de radiateur, pas de câble chauffant, juste un récipient posé au sol près des tuyaux. L’idée paraît presque trop simple pour être prise au sérieux.

Pourquoi les canalisations gèlent si vite dans une cave ou un garage

L’eau qui circule dans les tuyaux a un défaut bien connu : en gelant autour de 0 °C, elle augmente de volume et pousse sur les parois. Cette pression peut faire craquer le cuivre comme le PVC, jusqu’à l’explosion du tube. Les zones les plus exposées restent les caves, garages, vides sanitaires et combles, où l’air n’est presque jamais chauffé.

Et quand le pire arrive, les dégâts impressionnent. Au Québec, Jacques Nault, propriétaire de Logispro Mauricie, décrit un appartement après l’éclatement des tuyaux : « Il y a de l’eau dans les plafonds, dans les murs, partout », a-t-il expliqué à Noovo Info. Pour éviter ce scénario, on recommande d’isoler les tuyaux près des murs extérieurs, de purger les robinets de jardin et de garder environ 10 °C autour de l’arrivée d’eau principale.

Le seau d’eau salée, une astuce passive qui change le climat de la pièce

L’idée du seau d’eau salée repose sur une loi de physique très simple. L’eau pure gèle à 0 °C, alors qu’une eau saturée en sel reste liquide jusqu’à des températures avoisinant les -21 °C. En mélangeant environ 300 grammes de gros sel de cuisine par litre d’eau, on obtient une solution qui refuse de geler là où les canalisations voisines commencent déjà à souffrir.

Cette eau très salée forme une sorte de masse thermique. Tant qu’elle ne gèle pas, elle absorbe le froid ambiant et freine la chute de température autour d’elle. On remplit un seau ou une bassine, on ajoute le sel en remuant, et quand quelques cristaux restent au fond, la saturation est atteinte. Il suffit alors de poser le récipient au sol, près des tuyaux à risque.

Comment compléter cette astuce pour vraiment protéger ses canalisations du gel

Le seau d’eau salée ne remplace pas les bons réflexes, il les renforce. Isoler les canalisations visibles dans la cave, calfeutrer les entrées d’air froid et, lors des nuits glaciales, ouvrir les portes d’armoires sous évier pour laisser passer un peu de chaleur restent des bases. Si le débit d’eau baisse soudainement ou si un tuyau devient anormalement froid, il faut suspecter le gel.

CAA-Québec conseille alors d’inspecter les tronçons proches des murs extérieurs et de passer doucement un linge chaud le long du tuyau : « s’il ralentit, accroche ou colle légèrement, vous avez trouvé la zone gelée ». Mieux vaut réchauffer cette partie progressivement, sans flamme ni eau bouillante, et appeler un plombier si l’eau ne revient pas, quitte à mobiliser son assurance en cas de dégât.