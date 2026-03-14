Bricoleurs : arrêtez de surpayer vos outils, Gifi casse les prix avec cette perceuse à percussion à moins de 20 €

À force de piles de coffrets et de marques prestigieuses, vos travaux coûtent plus cher que prévu. Et si une simple perceuse à percussion Gifi changeait enfin l’addition ?

Quand les beaux jours reviennent, beaucoup de bricoleurs ressortent la perceuse… et se rappellent surtout la facture. Coffrets suréquipés, marque prestigieuse, batterie dernier cri : l’addition grimpe vite, alors que l’on a surtout percé trois étagères et deux meubles. Dans ce contexte, l’offre de Gifi intrigue avec une perceuse à percussion annoncée à prix mini.

Les besoins de la plupart des foyers restent pourtant très simples : percer proprement, visser sans s’épuiser, fixer une tringle ou un support télé. Pas de gros chantier, pas de béton armé à longueur de journée. C’est exactement ce terrain de jeu qu’adresse la perceuse à percussion filaire Profilex 500 W vendue chez Gifi, à moins de 20 €.

Perceuse à percussion Gifi : arrêter de payer le marketing au lieu de l’usage

Premier piège fréquent : le pack tout-en-un avec mallette pleine d’embouts moyens, lampe LED gadget et deuxième poignée dont on ne se sert jamais. On pensait faire une affaire, on a surtout acheté du marketing. Pour un bricoleur qui intervient surtout à la maison, l’enjeu réel reste un outil fiable, pas une panoplie.

Pour s’y retrouver, une question fait le tri : vous bricolez occasionnellement, régulièrement ou de manière intensive ? Dans la grande majorité des logements, on reste au niveau domestique – montage de meubles, petits trous dans la brique, quelques fixations métal. Pour cet usage, une perceuse à percussion Gifi de 500 W couvre largement le besoin.

Profilex 500 W : la perceuse à percussion Gifi qui va à l’essentiel

Le modèle en question, la perceuse visseuse à percussion filaire Profilex rouge 500 W 25x6x22 cm, fonctionne sur secteur. On la branche et elle délivre une puissance stable, sans batterie à recharger ni à remplacer un jour. Son corps en nylon et fer reste compact, assez léger pour être manié facilement dans un appartement ou un garage.

La fonction percussion ajoute un mouvement de frappe au simple tournis de la mèche. Deux roues crantées génèrent une vibration du foret qui aide sur les matériaux durs comme la brique ou la pierre. C’est parfait pour la maison, tant que l’on reste sur du bois, du métal fin et de la maçonnerie légère plutôt que du béton armé.

Cette perceuse à percussion Gifi est-elle vraiment faite pour vous ?

Avant d’acheter, prenez-la en main. Vérifiez l’équilibre, la position de la gâchette, la taille de la poignée – on sent vite si l’outil tombe bien ou pas. Pensez aussi au cordon : pour un couloir ou une pièce profonde, il faudra sans doute une rallonge et un minimum de vigilance pour ne pas trébucher.

Sur les accessoires, gardez la tête froide : mieux vaut quelques forets de bonne qualité adaptés à vos murs que 70 embouts basiques. Pour un bricoleur occasionnel ou régulier, cette perceuse à percussion filaire à moins de 20 € remplit déjà le contrat, quand les gros travaux, eux, justifient seulement plus tard un outil plus puissant.