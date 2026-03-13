Canapé : pourquoi les décorateurs le suppriment du salon en 2026 et le remplacent par ces assises méconnues

En 2026, de plus en plus de décorateurs signent des salons sans canapé, plus bas et plus souples. Entre futons, poufs géants et fauteuils libres, leur recette bouscule nos habitudes.

Dans les bureaux des décorateurs, une phrase revient : « Je n’ai plus de canapé chez moi ». Le grand trois places, longtemps roi du salon, recule au profit de solutions plus souples, plus légères. Ce qui passait pour une lubie devient une vraie option pour studios, appartements familiaux et maisons de campagne.

Ce virage colle à la vie de 2026 : télétravail installé, familles mobiles, besoin d’un séjour qui respire. Le salon ne sert plus seulement à regarder la télévision ; il doit aussi accueillir un bureau d’appoint, un coin jeux, une séance de yoga. D’où l’envie de relâcher la pression autour du canapé.

Pourquoi les décorateurs osent le salon sans canapé

Pour les professionnels, le canapé classique occupe trop de volume pour un seul usage. Encombrant, difficile à bouger, il oriente tout vers l’écran et coupe les passages. Les habitants veulent au contraire un plan plus libre, capable d’absorber télétravail, devoirs, jeux d’enfants et grandes tablées sans tout réorganiser chaque semaine.

Dans un salon sans canapé, les décorateurs raisonnent en zones. Un coin lecture près de la fenêtre, un tapis épais pour méditer ou jouer, un cercle convivial pour l’apéritif, parfois un couchage d’appoint. Les retours parlent d’un salon qui semble plus grand, plus vivant, où chacun trouve facilement sa place.

Ce que les décorateurs installent à la place du canapé

Premier changement, les assises basses se multiplient. Le futon japonais posé au sol joue la banquette le jour et le lit d’appoint la nuit. Les coussins géants et poufs géants se déplacent au gré des conversations, s’empilent pour une soirée films, se prêtent aux invités. Les poufs et ottomans modulables s’emboîtent ou se déplient pour agrandir le cercle.

Autre réflexe : composer avec des fauteuils dépareillés plutôt qu’un ensemble assorti. Un modèle en bouclette, un fauteuil vintage en rotin, un siège design aux lignes fines ; chacun a son caractère et l’on peut les orienter vers la bibliothèque, la fenêtre ou la table basse. Au sol, les tapis superposés délimitent les zones et apportent une épaisseur cosy.

Structurer un salon sans canapé sans tout racheter

Quand le canapé disparaît, d’autres meubles prennent toute la lumière, comme la fameuse étagère en métal noir, parfois jugée trop froide en 2026. « La bibliothèque est effectivement un élément fort qui vient structurer la pièce. Elle peut bien sûr, contenir des livres mais aussi servir d’espace d’exposition pour des objets d’art, offrir un espace bureau, cacher une télévision ou dissimuler une cave à vin. Une bibliothèque ne doit jamais être gratuite, elle doit toujours avoir une fonction ! », explique Gabrielle Joinau, citée par Maisonapart.

Pour réchauffer le décor sans tout changer, les experts glissent du bois clair et des fibres naturelles autour de ces nouvelles assises : paniers en jonc de mer, caisses en bois, sacs en toile ou boîtes habillées de tissu sur l’étagère noire. Cette touche végétale, alliée à un mobilier plus léger et souvent fabriqué en matériaux durables, crée un salon fluide qui peut se réinventer au rythme de la vie quotidienne.