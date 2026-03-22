Canapés : la bouclette est déjà dépassée, ce tissu naturel froissé au charme imparfait la remplace pour moins cher

Star des salons cocooning, le tissu bouclette cède peu à peu sa place à un lin lavé froissé, plus léger et accessible. Que change vraiment ce virage déco au printemps 2026 ?

Pendant plusieurs saisons, un zoom sur un canapé en tissu bouclette suffisait à donner l’impression d’un salon pointu et cosy. Aujourd’hui, cette texture épaisse et très présente commence pourtant à lasser, surtout quand on cherche un intérieur plus léger à vivre. Une autre matière, plus naturelle, froissée et bien moins chère, lui vole peu à peu la vedette.

Ce nouvel indispensable déco s’impose dans les salons et les chambres au printemps 2026, dans la lignée de la slow déco et des ambiances apaisées. Fibre végétale, douceur au toucher et entretien simplifié expliquent son succès fulgurant, au moment où beaucoup veulent consommer moins mais mieux. Le changement peut aussi faire du bien au budget.

Pourquoi la bouclette recule dans les salons les plus stylés

La bouclette a séduit avec son côté duveteux et enveloppant, parfait pour les canapés “cocooning”. En réalité, ce tissu est souvent composé à 95 % de polyester et 5 % de laine, donc assez peu naturel. Son prix au mètre, généralement compris entre 25 et 45 euros, en fait un investissement non négligeable pour recouvrir un grand canapé.

Au quotidien, la texture épaisse retient facilement poussière et poils, et les assises très sollicitées se tassent vite. L’entretien reste délicat : pas de repassage, pas de sèche-linge, souvent un nettoyage professionnel recommandé. À l’heure où l’on veut des maisons plus simples à entretenir et des matières brutes, cette exigence commence à peser.

Lin lavé : le tissu naturel froissé qui fait mieux pour moins cher

Le lin lavé coche presque toutes les cases recherchées en 2026. Cette fibre végétale, préalablement lavée, gagne en souplesse et garde un tombé vivant. Son froissé volontaire devient un vrai parti pris esthétique, idéal pour des housses de coussin, jetés de canapé, rideaux légers ou linge de lit dans un esprit slow life.

Côté prix, l’écart est net : le lin lavé se situe en moyenne entre 12 à 20 euros le mètre, soit environ 30 à 50 % moins cher que la bouclette. Un simple passage en machine à 40 °C suffit pour le rafraîchir, sans sortir la planche à repasser. Mieux, chaque lavage le rend plus doux et plus souple, ce qui prolonge sa durée de vie.

Comment adopter le lin lavé sans faux pas et en respectant son budget

Pour quitter la bouclette en douceur, mieux vaut commencer par les accessoires : housses de coussin pour réveiller un vieux canapé, jeté en lin pour masquer l’usure d’une assise, chemin de table pour réchauffer la salle à manger, puis rideaux en lin lavé dans le salon ou la chambre. Les teintes phares sont le beige avoine, le blanc cassé et le vert amande, parfaits pour filtrer la lumière et agrandir visuellement les petites pièces.

Quelques précautions suffisent pour garder ces étoffes belles longtemps : lessive douce, pas d’assouplissant industriel, un filet de vinaigre blanc pour préserver la souplesse des fibres. Il vaut mieux éviter une exposition prolongée en plein soleil derrière une baie vitrée orientée sud, qui peut affadir les couleurs, et l’humidité stagnante en extérieur. Pour s’équiper à prix doux, les collections en lin lavé des rayons maison d’IKEA (gamme DYTÅG), H&M Home ou Zara Home permettent de transformer un intérieur sans engager de gros travaux ni ruiner son budget.