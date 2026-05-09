Cancer : prenez-vous cette vitamine pour les cheveux qui peut tromper vos analyses sans que personne ne le voie ?

En pleine bataille contre un cancer, beaucoup se tournent vers des vitamines censées sauver leurs cheveux. Mais ces gélules beauté peuvent aussi rendre vos analyses sanguines aveugles.

Perdre ses cheveux pendant ou après un cancer pousse beaucoup de patients à chercher une solution rapide. Sur les réseaux et en pharmacie, la même promesse revient : des gélules « cheveux, peau, ongles » censées relancer la pousse et renforcer les ongles, en jouant sur l’image rassurante d’une simple vitamine. Ce réflexe paraît anodin. Il peut pourtant brouiller les analyses sanguines dont les oncologues ont besoin pour suivre l’évolution de la maladie.

Cette vitamine, c’est la biotine, aussi appelée vitamine B7, star des compléments pour la pousse des cheveux. Elle existe naturellement dans l’alimentation et l’apport journalier recommandé pour les adultes est d’environ 30 microgrammes, selon l’avertissement officiel de Santé Canada. Les gélules beauté en contiennent souvent des méga-doses, sans preuve solide qu’elles améliorent la repousse hors vraie carence, alors que le risque sur les analyses est bien documenté.

Biotine et analyses sanguines du cancer : le risque caché

Le document de référence de l’AACC, l’association américaine de biologie médicale, décrit comment la biotine est utilisée dans de nombreux immunodosages via son lien très fort avec une protéine appelée streptavidine. Quand le sang contient beaucoup de biotine issue de compléments à 5 000 ou 10 000 microgrammes, certains tests « sandwich » donnent des résultats faussement bas et des tests « compétitifs » des résultats faussement élevés.

Un article de revue oncologique, relayé par le magazine Cancer Today, a détaillé que cette interférence peut concerner des tests utilisés dans la prise en charge de cancers de la prostate, de la thyroïde, du sein, de l’ovaire, de l’endomètre, mais aussi de tumeurs germinales. Le média d’actualité de la principale société d’oncologie clinique américaine, The ASCO Post, cite des exemples de PSA ou de TSH artificiellement bas et d’hormones sexuelles artificiellement élevées.

Combien de biotine suffit à fausser vos résultats ?

Pour un adulte en bonne santé, l’apport recommandé de 30 microgrammes par jour fixé par Santé Canada maintient une concentration de biotine dans le sang très faible, généralement inférieure à 1 nanogramme par millilitre. Le document de l’AACC rapporte qu’une gélule « cheveux, peau, ongles » à 5 ou 10 milligrammes peut faire monter temporairement ce taux à plusieurs dizaines de nanogrammes, au-dessus du seuil d’interférence de nombreux tests hormonaux ou marqueurs tumoraux.

Selon Cancer Today, plusieurs équipes d’oncologie recommandent d’arrêter les compléments riches en biotine au moins 72 heures avant une prise de sang programmée, pour laisser au corps le temps d’éliminer l’excès. The ASCO Post rappelle que ce « lavage » reste impossible en cas d’urgence : des taux de biotine élevés peuvent aussi fausser des dosages de troponine utilisés pour détecter un infarctus.

Biotine, cancer et chute de cheveux : les bons réflexes

Pour les personnes atteintes ou anciennes patientes d’un cancer, la priorité est simple : mentionner systématiquement la biotine à chaque consultation ou prise de sang, comme n’importe quel médicament. Ne démarrez ni n’arrêtez un complément sans avis, et discutez d’options plus sûres pour vos cheveux, du type lotions au minoxidil ou casques réfrigérants pendant certaines chimios, qui n’interfèrent pas avec les analyses.