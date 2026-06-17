Canicule : cette erreur avec votre ventilateur au-delà de 35°C aggrave la déshydratation, alerte Santé publique France

Alors que la canicule s'installe, beaucoup laissent tourner leur ventilateur toute la nuit en pensant se protéger. Santé publique France alerte : passé un certain seuil, ce réflexe peut aggraver la déshydratation, surtout chez les plus fragiles.

Le bruit régulier des pales rassure, la peau frissonne à peine et l’on se dit : « Au moins, j’ai un peu d’air ». Quand le thermomètre grimpe, beaucoup laissent leur ventilateur tourner non‑stop, parfois toute la nuit, persuadés d’avoir trouvé la seule arme possible contre la canicule sans climatisation.

Pourtant, Santé publique France alerte : au‑delà d’environ 35‑36°C dans la pièce, ce réflexe peut se retourner contre vous. Loin de protéger, le flux d’air chaud accélère la déshydratation, souvent sans que l’on s’en rende compte. Comment est‑ce possible ?

“Je pensais bien faire” : le piège du ventilateur quand il fait plus de 35 °C

Dans trois foyers sur quatre, le ventilateur reste la solution « simple » face aux 38 ou 40°C annoncés. On l’oriente vers le lit, le canapé, la personne âgée. La sensation sur la peau semble plus supportable, alors on augmente la vitesse et on le laisse fonctionner des heures.

En réalité, rappelle Santé publique France, un ventilateur ne refroidit pas l’air de la pièce. Il ne fait que déplacer l’air et accélérer l’évaporation de la sueur. Tant que l’air reste plus frais que la peau, le corps y gagne. Mais autour de 35°C et au‑delà, l’air brassé devient aussi chaud que vous : le bénéfice thermique disparaît et le risque commence.

Ventilateur au‑delà de 35 °C : comment il peut accélérer votre déshydratation

Quand l’air est brûlant, le ventilateur crée ce que les spécialistes appellent la « convection forcée ». Le courant d’air balaie la sueur et l’eau à la surface de la peau. Chaque gramme d’eau qui s’évapore emporte de la chaleur, ce qui est utile… à condition que l’organisme puisse encore transpirer sans se vider.

Au‑delà de 35°C, surtout dans un air sec, l’équation s’inverse. Le flux d’air chaud accélère les pertes d’eau et de sels minéraux, sans faire vraiment baisser la température interne. On se croit « rafraîchi » alors que la déshydratation progresse : soif tardive, bouche sèche, urine foncée, fatigue, maux de tête, crampes. Chez les personnes âgées, qui transpirent moins et ressentent peu la soif, ce déficit hydrique peut devenir dangereux en quelques heures.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Sérénité / santé Très bonne 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette astuce colle au fonctionnement réel du corps : le ventilateur n’est utilisé que tant que l’air reste plus frais que la peau, puis relayé par l’eau et les lieux frais dès que la pièce dépasse 35°C, ce qui casse la spirale déshydratation → coup de chaleur. 💡 Le petit plus : adopter la routine « se mouiller + courant d’air + boire un verre d’eau par heure », mise en avant dans les messages officiels de prévention chaleur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser un ventilateur tourner des heures dans une pièce à plus de 35°C, surtout près d’une personne âgée, en pensant qu’elle profite d’un « air frais ».

Ventilateur, brumisateur, clim : que faire concrètement selon la température chez vous ?

En dessous de 30°C dans la pièce, un simple ventilateur suffit souvent, surtout si l’on aère tôt le matin ou la nuit. Entre 30 et 35°C, les autorités sanitaires conseillent de l’associer à l’eau : douche fraîche sans se sécher complètement, brumisateur sur le visage et les bras, linge humide ou bouteille glacée placés devant l’appareil, à distance de sécurité électrique.

Dès que le thermomètre intérieur dépasse 35°C, Santé publique France recommande d’éteindre le ventilateur, de boire régulièrement sans attendre la soif (jusqu’à deux à trois litres par jour selon la chaleur) et de chercher un lieu rafraîchi quelques heures : bibliothèque, cinéma, centre commercial, salle municipale. Ces gestes simples protègent le corps bien mieux qu’une hélice qui brasse de l’air brûlant.