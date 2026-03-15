Castorama brade ce compresseur vertical Mecafer 100 L à 289 € : il remplace trois outils encombrants dans votre atelier

À 289,90 € chez Castorama, un compresseur vertical Mecafer 100 L promet de libérer de la place dans un atelier déjà saturé. Entre gonflage, nettoyage et petits outils pneumatiques, jusqu’où peut-il vraiment remplacer trois machines distinctes ?

Dans beaucoup de garages, il y a un coin pneus, un coin nettoyage, un coin bricolage, et très vite l’impression de ne plus pouvoir bouger. Entre le petit gonfleur, l’aspirateur et les outils électriques, chaque tâche réclame sa machine. Chez Castorama, un compresseur vertical Mecafer 100 L affiche en ce moment 289,90 € et bouscule cette organisation.

Ce modèle promet de regrouper plusieurs fonctions dans un format plus compact qu’un compresseur horizontal classique. Avec sa grande cuve, sa pression de 10 bars et un usage annoncé comme occasionnel, il vise surtout les ateliers normaux qui enchaînent petits chantiers, entretien des véhicules et dépoussiérage des machines. Reste à voir comment il remplace réellement trois outils du quotidien.

Compresseur Mecafer 100 L chez Castorama : les chiffres qui comptent vraiment

Le Mecafer 100 L est un compresseur vertical sans huile de 2,5 HP alimenté en 230 V, avec une cuve de 100 litres donnée pour une pression maximale de 10 bars. Le fabricant annonce un débit d’air de 270 L/min aspirés et 135 L/min à 7 bars, ce qui suffit pour du gonflage régulier et de petits outils pneumatiques légers, mais pas pour du gros matériel gourmand.

L’appareil pèse environ 55 kg, se pose au sol dans un format vertical qui prend peu de place, et dispose d’une seule sortie rapide standard. Il fonctionne sans huile, ce qui simplifie l’entretien. Chez Castorama, son prix public de 419,90 € tombe à 289,90 €, soit 130 € d’économie, avec une offre annoncée valable jusqu’au 17/03/2026, un niveau rarement vu pour un compresseur de 100 L.

Dans l’atelier, un seul compresseur à 289 € pour trois usages clés

Dans un atelier classique, on finit souvent avec un petit gonfleur pour les pneus, un aspirateur ou une soufflette autonome pour chasser la poussière, et parfois un mini compresseur dédié à une agrafeuse ou un cloueur. Avec le Mecafer 100 L, ces usages basculent sur une seule station air comprimé rangée dans un coin, le reste se faisant au bout du tuyau.

Concrètement, ce compresseur peut remplacer trois appareils distincts dans l’atelier :

Gonfleur dédié : grâce à ses 10 bars et à la cuve de 100 L, il enchaîne pneus de voiture, vélos, brouettes ou ballons sans redémarrer toutes les deux minutes.

: grâce à ses 10 bars et à la cuve de 100 L, il enchaîne pneus de voiture, vélos, brouettes ou ballons sans redémarrer toutes les deux minutes. Soufflette autonome : branché sur un pistolet de soufflage, le débit de 135 L/min à 7 bars suffit pour nettoyer établi, machines, filtres ou recoins impossibles, à condition de porter des lunettes de protection.

: branché sur un pistolet de soufflage, le débit de 135 L/min à 7 bars suffit pour nettoyer établi, machines, filtres ou recoins impossibles, à condition de porter des lunettes de protection. Petit compresseur d’outillage : pour une agrafeuse, un cloueur ou d’autres outils pneumatiques légers, l’air comprimé reste confortable, tant que la consommation ne dépasse pas les 135 L/min, sinon la pression chute et le moteur tourne sans arrêt.

Bruit, installation et profil idéal : la vie avec le Mecafer 100 L

Pour vivre avec un Mecafer 100 L au quotidien, l’emplacement compte : ses 55 kg imposent un sol stable, dans un coin ventilé et sec, loin des projections d’eau. Le niveau sonore annoncé autour de 97 dB(A) le rend assez bruyant, ce qui incite à porter un casque et à éviter les longues sessions dans un petit garage fermé.

Ce type de compresseur convient surtout aux bricoleurs qui privilégient les interventions courtes et fréquentes.