Ce coffre de jardin à moins de 26 € chez Castorama s’arrache ce printemps : pourquoi les jardiniers se précipitent

Entre coussins trempés et outils égarés, l’extérieur vire vite au chaos dès les beaux jours. Ce coffre de jardin Emily 270L en promo chez Castorama pourrait bien changer la donne ce printemps.

Au moment où les premiers rayons de soleil arrivent, beaucoup se retrouvent avec les mêmes scènes dehors : gants de jardinage dans un coin, sécateur qu’on ne retrouve plus, coussins encore humides de l’averse de la veille. Le balcon ou la terrasse deviennent vite une zone de passage encombrée plutôt qu’un coin détente.

Pour remettre de l’ordre sans exploser son budget, un petit meuble bien choisi suffit. Ce printemps, le coffre de jardin Emily 270L de Keter, vendu chez Castorama, fait parler de lui grâce à un prix sous les 26 € et un format pensé pour les espaces extérieurs du quotidien. De quoi attirer l’œil des jardiniers comme des citadins pressés.

Un bon plan Castorama à 25,90 € qui tombe au bon moment

Chez Castorama, le coffre Emily 270 L passe à 25,90 € au lieu de 39,90 €, soit 14 € d’économie, avec une offre annoncée jusqu’au 17 mars 2026 et une quantité limitée à 6600 pièces sur l’ensemble des magasins participants. À ce tarif, on tourne autour de 0,10 € le litre de rangement, un niveau très bas pour un coffre de cette taille.

Ce n’est pas un produit inconnu : le modèle affiche environ 4,28 étoiles sur 5 pour 87 avis clients sur le site de l’enseigne. Beaucoup l’utilisent sur un balcon, dans une petite cour ou près de la terrasse, en complément de l’abri de jardin, pour regrouper tout ce qui traîne sans installer un meuble massif.

Coffre de jardin Emily 270L Keter : capacité, matière et usages au quotidien

Le coffre propose une contenance de 270 litres, dans un format de 118 cm de long, 45 cm de profondeur et 57 cm de hauteur. Il est fabriqué en polypropylène traité anti-UV, annoncé comme résistant au froid, à la chaleur et aux intempéries. Son coloris marron effet cannage reste discret contre un mur ou sous une fenêtre, bien loin du plastique trop brillant.

Pratique au quotidien, le modèle intègre deux roulettes qui aident à le déplacer même rempli. Le montage se fait sans outil compliqué, avec des panneaux qui s’emboîtent. Un système permet de le verrouiller avec un cadenas vendu séparément, utile en copropriété pour limiter les ouvertures par curiosité et protéger jeux d’enfants, accessoires de piscine ou petit matériel de jardinage.

Où installer le coffre Emily 270L Castorama et pour quels jardiniers il convient

Dans 270 litres, on range facilement les coussins de chaises de jardin, un petit arrosoir, gants, sécateur, produits pour le barbecue ou quelques jouets d’extérieur. Il suffit en revanche pour le “petit bazar” du quotidien, pas pour les grands outils à manche qui dépassent largement les 57 cm de haut. Le fabricant ne le présente pas comme banc, mieux vaut donc éviter de s’asseoir dessus.

Pour qu’il dure, les spécialistes recommandent de le poser sur un sol le plus plat possible, type dalle ou caillebotis, et si l’espace le permet, dans un coin légèrement abrité afin d’éviter un plein soleil permanent qui fatigue la résine à la longue. Ce coffre vise surtout ceux qui veulent désencombrer balcon, terrasse ou bord de potager au printemps, avec une solution simple et peu coûteuse chez Castorama.