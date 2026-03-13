Ce collier massif que vous portiez en 2010 revient en force : si vous l'avez gardé, lisez ceci avant de le remettre

Star des années 2010, le collier plastron réapparaît partout, des podiums à Instagram, porté par une génération lassée du quiet luxury. Comment ce bijou XXL s’impose-t-il à nouveau en 2026 sans refaire les erreurs du passé ?

Vous souvenez-vous de ces années où l’on empilait les strass, les chaînes épaisses et les pendentifs animaux comme si un simple tee-shirt n’était qu’un prétexte à briller ? Dans les vitrines et les rayons de fast fashion, un accessoire dominait tout, posé juste sous le cou, massif et clinquant.

On le pensait rangé à jamais avec les skinny colorés et les ballerines vernies. Pourtant, le collier plastron, star des années 2010, revient sur les podiums, dans les clips et sur Instagram, porté par une nouvelle génération en mal de fantaisie. Un retour inattendu qui change beaucoup de choses.

Quand le collier plastron faisait toute la tenue

Au début des années 2010, l’accessoire n’était pas un détail, il dictait tout le look. Les colliers plastron débordaient de perles colorées, de cabochons façon pierres précieuses et de motifs floraux ou géométriques. On les portait sur un simple débardeur ou une petite robe unie, et le reste de la silhouette s’effaçait.

À force de porter ces pièces très lourdes, la fatigue a fini par gagner. Beaucoup ont ressenti ce moment de soulagement en retirant leurs bijoux en rentrant le soir, comme le décrit Trucmania pour les boucles d’oreilles XXL. Puis sont arrivées les chaînes fines, les bagues minimalistes, la discrétion assumée. On croyait cette page définitivement tournée.

Fatigue du quiet luxury et retour des bijoux XXL

Depuis quelques saisons, un ras-le-bol général s’exprime face au quiet luxury et à ses silhouettes beige impeccables. Trucmania parle d’ennui devant ces images trop lisses. Les défilés et les études de tendances 2025-2026 citent le collier plastron parmi les grandes pièces audacieuses, aux côtés de la broche vintage ou des créoles géantes, comme le souligne Darua.

Autre changement majeur : les matériaux. Les analyses de tendances mettent en avant l’argent 925, l’acier inoxydable 316L, le laiton travaillé, la céramique ou le verre recyclé. Trucmania rappelle que les bijoux version 2026 se veulent plus nobles et durables. Résultat, les plastrons restent imposants, mais gagnent en légèreté et se pensent comme des pièces faites pour durer, presque des mini-sculptures.

Comment adopter le collier plastron sans revenir en 2010

Les stylistes résument la nouvelle règle par une idée simple : l’équilibre. Si vous choisissez un collier plastron XXL, laissez votre cou et vos oreilles respirer, et gardez des mains discrètes. Trucmania décrit même le bijou massif comme une forme d’ »armure » psychologique qui aide à prendre sa place dans une réunion ou un rendez-vous important.

Pour un style actuel, les sources conseillent d’associer la pièce forte à des vêtements ultra-sobres. Le plastron fonctionne à merveille avec :

un tee-shirt blanc épais et un jean brut ;

un pull col roulé noir uni ;

un blazer oversize sur un top près du corps ;

une robe minimaliste droite, unie.

La Fille des Cordeliers montre combien les bijoux vintage peuvent redevenir tendance. Même logique pour votre ancien plastron oublié dans un tiroir : porté sur une base simple, il perd son côté « too much » et devient une signature très actuelle. Et si cette pièce que vous aviez en 2010 devenait votre meilleur allié mode en 2026 ?