Ce nouveau canapé sur-mesure AMPM chez La Redoute va changer votre salon, mais un détail peut tout gâcher

Entre formats bancals et couleurs décevantes, trouver le canapé idéal relève souvent du casse-tête. Avec ses canapés sur-mesure, AMPM promet pourtant de réinventer le salon.

On rêve souvent de changer de canapé pour donner un nouveau souffle au salon, puis tout se complique : le modèle coup de cœur dépasse le mur de quelques centimètres, l’assise idéale jure avec le tapis, la teinte parfaite n’existe pas dans la bonne taille. À force de compromis, la pièce maîtresse du séjour reste rarement vraiment parfaite.

Depuis quelque temps, la déco glisse pourtant vers une envie de personnalisation totale, surtout pour le canapé, devenu poste d’observation des séries, coin sieste, espace de jeu et parfois bureau. Une marque française bien connue des fans de design vient justement de lancer un concept pensé pour coller à chaque intérieur, au point de donner le sentiment de pouvoir choisir absolument chaque détail.

Pourquoi le canapé sur-mesure AMPM change la donne dans le salon

Marque déco de La Redoute, AMPM part d’un constat simple : un canapé standard ne suit plus toujours nos vies. Leur nouvelle offre de canapé sur-mesure AMPM promet un meuble à la fois esthétique et fonctionnel, taillé pour la surface disponible comme pour les usages quotidiens. La griffe parle de « canapés à la carte » et assume un slogan très clair : « L’architecte, c’est vous ».

Derrière cette promesse, l’idée est de replacer les habitants au centre du projet. Le canapé n’est plus un bloc figé choisi sur catalogue, mais un objet que l’on compose en tenant compte de la circulation, du télétravail, des dîners avec amis ou des enfants qui grimpent partout. Le salon s’organise vraiment autour de cette pièce unique.

Canapés à la carte AMPM : modèles, matières et couleurs pour tout personnaliser

Concrètement, la collection de canapé personnalisable rassemble 15 modèles, déclinés de 2 à 5 places. On trouve des versions compactes pour les petits séjours, des formats d’angle plus majestueux pour structurer une grande pièce, ou encore des configurations modulables. L’idée est que chaque plan d’appartement, du studio au loft familial, puisse trouver son gabarit idéal.

Côté habillage, la marque propose six matières, dont velours, bouclette, tweed, lin ou polyester recyclé, et une palette de 35 coloris. Teintes profondes pour une ambiance feutrée, nuances sable ou écru pour un intérieur apaisant, vert ou brique pour dynamiser un mur neutre : le canapé devient un vrai outil pour fixer le style du salon, au millimètre près.

Fabrication à la demande : ce que change vraiment un canapé AMPM sur-mesure

Pour aller jusqu’au bout de cette démarche, AMPM mise sur la fabrication à la demande. La Redoute indique que 100 % des canapés et de la literie de ses marques sont fabriqués à la commande en Europe, une grande partie des canapés AMPM sortant d’ateliers en Italie, quand d’autres pièces sont produites dans le nord de la France. Pas de stock dormant, chaque modèle naît d’une commande précise.

Ce choix implique un délai de plusieurs semaines entre le clic et la livraison, expliqué par Joli Place comme le revers logique d’une production raisonnée. En échange, certains canapés combinent mousse de 35 kg/m³ et garnissage en plumes, gages de confort durable, et il est possible de commander des échantillons de tissus avant de se décider. De quoi accorder sans stress dimensions, matière et couleur, jusqu’au jour où le salon accueille enfin un canapé pensé uniquement pour lui.